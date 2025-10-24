NASTAVILI SMO TAMO GDE SMO STALI: Breskvica o duetu, odnosu i saradnji sa Henijem (FOTO)

MLADA popularna pevačica Anđela Ignjatović Breskvica objavila je novu duetsku pesmu „Nebo i zemlja“ sa reperom Henijem, kojom su kompletirali trilogiju, nakon neverovatnih uspeha prvog dueta „Sava i Dunav“, a zatim i drugog „Ko to tamo?“.

Foto: Chameleon Film Production

Nekoliko dana od objavljivanja numere Anđela i Heni su sumirali ustiske za naš list.

- Prezadovoljna sam. Mislim da smo trenutno drugi u trendingu u Austriji - sa osmehom je istakla Breskvica. Foto: Chameleon Film Production

Na pitanje da li plaćaju preglede i reklame kako bi možda „pogurali“ neku svoju pesmu, Breskvica i Heni su rekli da nijedan svoj duet nisu sponzorisali.

- Mi zapravo nismo nijednu našu pesmu sponzorisali - rekla je Breskvica, na šta se nadovezao Heni:

- Nema, ovu pesmu nismo. Desi se ponekad da neki moj kolega to uradi, ali to je kao da plati bilbord da se vidi nešto. Nekako, mi smo odlučili da to ne radimo. Foto: Chameleon Film Production

Oboje su bili inicijatori da posle dva velika hita snime i treći.

- Bilo je prirodno da samo nastavimo. Vidim da ljudi vole, a mi volimo kad radimo zajedno, lepo nam leži.

Ono što posebno interesuje javnost, jeste u kakvim su odnosima zaista Heni i Breskvica, odnosno da li su konfliktni i da li su se nekad posvađali.

- Ne baš, ali dođe do sukoba mišljenja, er ja volim da je sve dogovoreno unapred, da znam tačno šta i kako, a Heni je malo onako izgubljen (smeh). On je baš pravi umetnik, malo je teško s njim - sa osmehom nam je zaključila mlada pevačica.

BONUS VIDEO:

