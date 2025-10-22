OD 30. OKTOBRA U DOMAĆIM BIOSKOPIMA: Najnovija sinhronizovana avantura "Dečak delfin 2" (FOTO)

Nakon uspešnog prvog dela animiranog filma "Dečak delfin" koji se pre nekoliko godina našao na repertoaru bioskopa, nastavak uzbudljive priče o dečaku koji živi sa delfinima u sred okeana još jednom dobija svoju crtanu ekranizaciju.

Foto: MCF promo

Priča prati mladog heroja mora i vernog mornara koji se neumorno bori protiv morskih čudovišta. Njihovo putovanje se iznenada menja kada se pronađe poruka u boci. koja otkriva misteriju.

U jednom studiju završena je sinhronizacija crtanog filma, a pisac Uroš Petrović upravo je deo ekipe koja je učestvovala u pozajmljivanju glasova, oživljavajući jednog od likova animacije i to morsku kornjaču koja je izuzetno pozitivna i srećna:

Foto: MCF promo

- Kao što i priliči jednoj od najplemenitijih vrsta životinja - rekao je pisac dodajući da ne bi odbio ni ulogu negativca, ali ovako je još draže.

Ovo nije prvi put da učestvuje u snimanju sinhronizacije, a ono što je posebno zanimljivo, kako Petrovič navodi, jeste sam proces ulaska u likove iz crtanih filmova. Pokušao je, kako ističe, da zaista zvuči kao morska kornjača - pomalo sporo i promuklo, ali ipak glasom koji priliči jednom od simbola okeana.

- Radost davanja glasa animiranom junaku je višestruka - i odvija se u više etapa, što je sjajno - prvo je zabavno saznati koji lik ti je dodeljen, upoznati se sa njegovim karakterom, potom sledi veoma inspirativno snimanje i sinhronizovanje glasa sa scenama, pa onda i slušanje svog glasa u punom bioskopu! Neprocenjivo iskustvo!

Foto: MCF promo

Uloga njegove srećne kornjače u ovom filmu nije, kako kaže, velika i nema puno scena, ali ih ima sasvim dovoljno da pokaže svu snagu i važnost pravog prijateljstva!

- Volim da idem na more, a u ovom filmu ga ima na pretek! Scene pod vodom su i u stvarnom svetu nestvarne, a u crtanom filmu sve to ide i nekoliko koraka dalje. Animacija je odlična, radnja dinamična i puna akcije. Čak i moja kornjača ima vrtoglave scene! Inače, kao pisac za decu, volim dobre, zanimljive priče. Ovde je svakako reč o jednoj baš takvoj! - zaključio je on.

Foto: MCF promo

Radionice Uroša Petrovića su jedne od najvoljenijih i najposećenijih. Deca su uvek spremna da razmisle pred zagonetkama koje postavlja pred njih. Kada je reč o Dečaku delfinu, kako kaže, mogla bi da se napravi radionica gde bi se deci postavljala zagonetna pitanja koja su u vezi sa morima i okeanima i čudesnim bićima koja u njima žive.

Pored Petrović, glasove su pozajmili i glumac Marko Gvero, dečak Vanja Milić, glumci Mladen Andrejević, Nemanja Mihajlović.



