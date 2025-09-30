GODIŠNJICA SMRTI TOME ZDRAVKOVIĆA: Udovica doživela veliku tragediju, sa suzama progovorila o najvećoj boli (FOTO)

GORDANA Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na 34-godišnji pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestrića.

Foto: Novosti

- Pre nedelju dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro., i ništa me ne sačeka dobro - rekla je Gordana.

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - rekla je Gordana sa suzama u očima.

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine - rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu.

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu.

Ne zaboravlja supruga

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.

