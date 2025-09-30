Poznati

GODIŠNJICA SMRTI TOME ZDRAVKOVIĆA: Udovica doživela veliku tragediju, sa suzama progovorila o najvećoj boli (FOTO)

Dušan Cakić

30. 09. 2025. u 11:57

GORDANA Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na 34-godišnji pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestrića.

ГОДИШЊИЦА СМРТИ ТОМЕ ЗДРАВКОВИЋА: Удовица доживела велику трагедију, са сузама проговорила о највећој боли (ФОТО)

Foto: Novosti

- Pre nedelju dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro., i ništa me ne sačeka dobro - rekla je Gordana. 

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - rekla je Gordana sa suzama u očima. 

Foto: Novosti

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine -  rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu. 

Foto: Novosti

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Ne zaboravlja supruga

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu