GORELO JE KAO AFRIKA: Slađa Alegro leskovačku publiku podigla na noge (FOTO)

MUZIČKA zvezda Slađa Alegro sinoć je nastupala u Leskovcu, gde je svojim dolaskom i nastupom oduševila publiku i sve prisutne.

Foto: Ivan Smiljković

U klub je došla vidno raspoložena u svom stilu, a atmosfera na njenom nastupu bila je uzavrela. Ređali su se Radini hitovi kao što su, "Jelen", "Hrabro srce", "Bataljon", "Kraljica kafane", "Kuća od zlata" i mnogi drugi. Foto: Ivan Smiljković

Publika je pevala sve pesme od prve do poslednje reči, sa njom horski uglas.

- Dugi niz godina nema stajanja kada je reč o nastupima, nema prekida i odmora, ni podele na zimsku, letnju ili bilo koju drugu sezonu. I ne postoje slobodni vikendi, Bogu hvala da je tako - istakla je Slađa za "Večernje novosti" pet minta nakon silaska za bine i dodala:

- Balade najviše volim da slušam, ali ih i najradije snimam. Čini mi se da je to negde moj odraz. Nisu one samo tuga, balade su bore, godine, seta, borba, sve što nosi život. Međutim, ne znači da u kafani kao običan gost ne volim da čujem i brze pesme, jer rado igram i uživam u ritmu koji tera da ustanete i ne sedite do jutra.