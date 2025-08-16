REKLI MU DA TRI DANA NIJE PROMENIO MAJICU: Đorđe David demantovao sve komentare sa društvenih mreža (FOTO)
PEVAČ Đorđe David oglasio se na svom Instagram profilu i odgovorio svima koji su ga napali da tri dana nije promenio majicu. Naime, Đorđe David je istakao zbog čega je sve vreme u istoj majici, a ova situacija ga je i te kako nasmejana pa je u okviru snimka stavio nekoliko emotikona koji plaču od smeha.
- Dosta vas mi se javilo i pitalo me da li je moguće da tri dana po ovoj vrućini nosim istu majicu. Meni kad se nešto svidi ja to kupujem u više komada, ovih crnih majici imam 12 komada, belih isto 12 komada. Samo da znate, uredno se tuširam i uredno menjam garderobu - rekao je roker.
Ne živi zajedno sa suprugom
Roker i član žirija takmičenja "Zvezde Granda" Đorđe David sa 18 godina mlađom suprugom Anom Mirčetić ima ćerku Stašu. Iako je u dugom i srećnom braku, on sa porodicom ne živi u istom stanu, o čemu je jednom prilikom otvoreno govorio.
- Ne živim sa porodicom. Ja sam u jednom stanu, a Ana je sa detetom u drugom. Sa nama je sve u redu, suprugu volim najviše na svetu, ali zbog određenih životnih okolnosti trenutno smo razdvojeni - otkrio je Đorđe David.
(Kurir)
