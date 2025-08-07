FESTIVAL U LESKOVCU OTVARA TEA TAIROVIĆ: Jubilarna 35. „Roštiljijada“ najavljena kao najvatrenija žurka leta
Popularna estradna zvezda Tea Tairović, svojim koncertom na centralnom gradskom trgu u Leskovcu, započeće šest večeri zabave tokom 35. „Roštiljijade“, jedne od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji.
Tokom poslednje sedmice ovog meseca, počev od ponedeljka 25. avgusta za kada je najavljen koncert Tairovićeve, na bini u centru grada na Veternici smenjivaće se poznata estradna imena. Posetioce festivala, koji slavi tradiciju i promoviše čuveni leskovački roštilj, iz večeri u veče zabavljaće i Crvena jabuka, Breskvica, Amadeus bend, Dejan Matić, dok je 30. avgust, dan uoči zvaničnog zatvaranja manifestacije rezervisan za nastup Zorane Mićanović.
Za nastupe poznatih estradnih imena iz leskovačkog budžeta biće izdvojeno ukupno devet milona dinara, a koncerti su ugovoreni u pregovoračkom postupku, u skladu sa zakonom. Organizatori iz Turističke organizacije Leskovac jubilarnu „Roštiljijadu“ najavili su kao „najvatreniju žurku leta“, a osim dobre zabave posetioce očekuju poznati ukus i miris tradicionalnih specijalteta sa roštilja i fantastična atmosfera „koja se prepričava“.
Neizostavni deo jedne od najvećih, najznačajnijih i najposećenijih turističkih manifestacija u zemlji su pravljenje najveće pljeskavice na svetu, kao i tradicionalna nadmetanja za titulu najboljih majstora roštilja. Na "Roštiljijadi" je prošle godine napravljena džinovska pljeskavica od čak 86,4 kilograma roštilj mesa i bila je za 6,4 kilograma teža u odnosu na godinu pre.
Tako su leskovačke roštiljdžije, predvođene Predragom Lazarevićem i Ljubišom Đorđevićem, osmi put zaredom oborili sopstveni rekord i odmah najavili da neće odustati od toga da i dalje pomeraju granice, ali nije isključeno da će ovog leta imati i konkurenciju. Prva najveća pljeskavica popularnih leskovačkih roštiljdžija bila je teška 53 kilograma.
