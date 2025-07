EVROPA ŽMURI NA FAŠISTIČKI CIRKUS: Goci zgrožen zbog ustašijade - da je neko od naših pevača uradio slično, sve bi gorelo

FRONTMEN Goci benda, Goran Ivanović, oštro je kritikovao ponašanje Tompsona na sinoćnjem koncertu u Zagrebu.

Goran Ivanović Goci je na samom početku za naš portal rekao da je velika sramota što Evropa žmuri na sinoćnji ustaški cirkus, jer, kako je i sam istakao, da je to uradio neki srpski pevač, do sada bi sve već gorelo.

- Da je neko od naših pevača uradio nešto slično, sve bi gorelo. Međutim, s obzirom na to da je kod njih situacija drugačija, oni mogu da veličaju svoje pevače, ali i te sporne pesme koje se pevaju, i ništa se ne preduzima. Nas osuđuju ako neko zapeva bilo šta što ima veze sa srpstvom, odmah se taj pevač privodi na granici, maltretiraju ga na prelazu, raspisuju poternice... Ja nemam reči za sve to što se dešava! Lično se ustručavam da pevam takve pesme, a i kada moram da otpevam onaj stih: "Kad sam bio mali, znao sam svoj pravac, oni bili katolici, a ja pravoslavac", trudim se da to izbegnem, da ne bih naišao na osudu javnosti, da me ne zaustavljaju na granici i ne maltretiraju. A eto, on može da peva. Kod njih sve može! - rekao je pevač.

Na Tompsonovom koncertu sinoć bilo je oko 504.000 njegovih pristalica, koji su uglas vikali ustaški koljački poklič "Za dom spremni", na šta je Goran ostao šokiran.

- Ne mogu da verujem da je nacionalizam tamo toliko zastupljen i da toliko vole ustaške pesme. Mislim, ima i dosta Hrvata koji su se zgrozili na sve ono što se sinoć dešavalo.

Do sada su mnogi naši pevači imali problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, ali je Goran Ivanović za naš portal rekao da je do sada prolazio bez problema. Ipak, ustaški novinari su pisali da on treba da bude priveden zbog određenih pesama koje je izvodio na svom nastupu.

- Za sada nisam imao problema na granici, ali sam bezbroj puta čitao u njihovim novinama kako i Goci bend treba da se ispita, jer, navodno, pevaju pesme koje su za njih nepovoljne. A moji stihovi su šaljivi, nema u njima ničeg nacionalističkog. Ali eto, oni su nešto pronašli, pa je neki njihov novinar napisao da i mene treba privesti na graničnom prelazu - rekao je on.

Mnogi upoređuju Gocija i Baju Malog Knindžu sa Markom Perkovićem Tompsonom, sada je priznao da li mu to smeta.

- Ne smeta mi. Svoje volim, tuđe poštujem. Ne smeta mi ni to što me upoređuju s Tompsonom i govore da smo neki "srpski bend" koji peva patriotske pesme. Ja ne mogu da pobegnem od svog identiteta, ja sam Goran Ivanović, Srbin, i ne stidim se toga. Ali to što on radi, to je za svaku osudu.

Podsetimo, Goran Ivanović nedavno je ispričao sve o tragedijama koje su mu se desile od rata u BiH, pa do danas.

