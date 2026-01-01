Tip fudbal

PONOVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

01. 01. 2026. u 08:00

JURIMO treći "gol-gol" tiket u nizu!

ПОНОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Četvrtak

16.30 Bromli - Njuport GG (1,90)

18.30 Liverpul - Lids GG (1,68)
19.30 Beitar Jerusalim - Hapoel Tel Aviv GG (1,50)

Ukupna kvota: 4,79

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

