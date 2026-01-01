PONOVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
JURIMO treći "gol-gol" tiket u nizu!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:
Četvrtak
16.30 Bromli - Njuport GG (1,90)
19.30 Beitar Jerusalim - Hapoel Tel Aviv GG (1,50)
Ukupna kvota: 4,79
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
