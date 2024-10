BILO JE GREŠAKA: Ibro Bublin progovorio o skandalima - "S godinama spoznaš, moraš da doživiš" (FOTO/VIDEO)

BOSANSKI pevač Ibro Bublin tek što je objavio prvi deo albuma pod nazivom "Moja diko" uspeo je da uđe u sve trending liste u regionu.

Foto Goran Avramović





S obzirom na to da se godinama bavi muzikom, on je tek nakon izlaska svog prvenca mnogo odskočio u radu i medijima, bez obzira na to što je vrlo aktivan na terenu po celom svetu.

- Grešaka u mojoj karijeri je sigurno bilo, a najviše sa početka karijere. Ne bih ja to nazvao greškama možda nego iskustvo koje sam trebao tek kasnije da prođem. S godinama spoznaš gde si grešio, kako si trebao, ali sve je to život. Iskustvo nema cenu. Mora da se prođe i doživi - izjavio je Ibro za "Večernje novosti" koji svoj put nije želeo da gradi na skandalima, iako je imao dosta prilika.

- Nisam čovek od skandala. Jedino šta prižekljujem je dobro zdravlje, još bolje pesme po kojima će publika da me pamti. Opet kažem, volim svoj mir i spokoj. Spreman sam na sve što je lepo, normalno i što ima srž iskrenosti. Ovo je moj album prvenac. Kako kažu naši stari: "Prvi se mačići u vodu bacaju", ali ja sam ponosan na ovaj projekat, na saradnike poput Dejana Kostića, Marka Đuraševića, Milana Miletića i druge - zaključio nam je pevač.