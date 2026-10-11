SEĆANJE NA ŠEST HEROJA TREBINJSKE ŠUME: Služen parastos borcima Vojske Republike Srpske u selu Hum
SEĆANjE na šest boraca Vojske Republike Srpske iz Trebinjske šume koji su ugradili živote u temelje Republike Srspke ne bledi ni danas.
Na spomen-obeležju u selu Hum služen je parastos i položeno cveće.
Okupili su se meštani ovih sela, saborci i članovi porodica poginulih.
Hum i okolna sela Trebinjske šume bili su prva linija fronta u odbrambeno otadžbinskom ratu, tokom kojeg je šest boraca Vojske Republike Srpske poreklom iz ovog kraja položilo život za Republiku Srpsku.
Svake godine rodbina, saborci stradalih vojnika i meštani okupe se da odaju počast onima koji su dali život za svoju zemlju i svoj narod. Cveće je položeno i na spomen-obeležje dvojici boraca Trebinjske brigade koji su poginuli na Humu i to spasavajući ranjene.
Hum je nekada bilo jedno od najnaseljenijih sela i mesto puno života. Rat je međutim ostavio teške posledice iza koga su ostale ruševine, a danas ovde živi tek poneki stanovnik.
(RTRS)
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