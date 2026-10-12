PLAKAO JE I TRAŽIO DA BAR ODE PO SVOJE STVARI: Milorad Dodik o Šmitu (VIDEO)

DODIK je u intervju za RTS predstavio svoju verziju pregovora sa američkom administracijom koji su doveli do ukidanja sankcija protiv njega i odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Foto: B. Zdrinja

U intervjuu za RTS, Milorad Dodik je ispričao svoju verziju pregovora sa američkom administracijom koji su doveli do ukidanja sankcija protiv njega i odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita, kao i kako je proslavio vest o ukidanju sankcija u jednom moskovskom restoranu.

Prema Dodikovim rečima, u jednom trenutku su rekli Trampovoj administraciji da ih varaju i da više ne žele da učestvuju u razgovorima.

Američka strana, tvrdi, odgovorila je da ih ne vara, na šta je on zatražio ukidanje sankcija koje su mu uvedene.

Zauzvrat, kaže, Vašington je zahtevao povlačenje dva do tri zakona Republike Srpske koje je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Dodik navodi da je odgovorio da je to premalo sa njihove strane jer bi morali da se vrate u skupštinu i urade „mnogo drugih stvari“. Na pitanje šta je još potrebno, kaže da je odgovorio: „Oslobodite se ovog Šmita“.

Na pitanje novinara da li ga Amerikanci slušaju, Dodik je odgovorio da ne zna da li ga slušaju, ali da Šmita „sada nema“.

Na pitanje novinara da li su ga sklonili, nasmejao se i rekao da ga ne slušaju i da su se „stekle okolnosti“.

This evening Milorad #Dodik told his side of the story on the negotiations that led to the lifting of 🇺🇸 sanctions and Christian #Schmidt’s resignation, as well as how he celebrated the lifting of 🇺🇸 sanctions in a #Moscow restaurant. Full transcript: Milorad Dodik: "So at one point we told them [Trump administration]: 'You're deceiving us, we don't want this any more — thank you.' They said: 'No, no, we're not deceiving you.' I said: 'If you're not deceiving us, then lift also the sanctions put on me.' Then they said: 'Hold on.' We told them: 'OK, what are you missing?' And then they asked for those two or three laws — the ones the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina had struck down, laws of Republika Srpska. I said: 'Okay, the Court repealed them anyway; we'd have to go back to the assembly and do a lot of other things.' But I said: 'Fine, but that's too little from your side.' So they said: 'How is it small?’ We said ‘It's small.' Then they said: 'What else is needed?' Then I said: 'Get rid of this Schmidt.'" Journalist: “And the Americans listen to you?” Dodik: "Well, I don't know if they listen to me, but in any case — he's gone now." Journalist: “And did they kick him out?” Dodik: [laughs] "No, no — I don't think they listen to me. Let's just say that circumstances were created." Journalist: “Wait, wait. You say: get rid of that Schmidt — and he leaves, right?” Dodik: "Well, circumstances came together." Journalist: “And who told him to go?” Dodik: "You know — the one who was supposed to say it." Journalist: “The one with the cap [Donald Trump]?” Dodik: "Someone said it. Anyway, when he [Schmidt] went over to America, they told him: 'You've finished your job, you can go straight to Germany.' Then he cried and asked just to go and collect his things in Sarajevo. And that's how it went — he went, picked up his things, and disappeared." Journalist: “What did you drink in Moscow? Do you mix whisky and vodka?” Dodik: "We were flying from Minsk to Moscow. When we boarded the plane, there was no talk of it [lifting of sanctions]. We land at Moscow airport. A message comes through: all sanctions lifted. And that's how we found out. And of course, then came the hunt for a good restaurant — and for Serbian music. There was a student of ours there studying music; we gathered them all in one restaurant and celebrated the lifting of the sanctions. That's true. What else could we do? I couldn't wait until I got back to Banja Luka. We had to celebrate..." Journalist: Well, where else? Dodik: "[We're] true Serbs." Journalist: “And did you mix whisky and vodka? I'm not asking for no reason.” Dodik: "Once I've had a bit to drink, then I no longer [keep track]..." Source: https://t.co/wkLqEdhgQo — Adi Ćerimagić (@adicerimagic) October 11, 2026

Na pitanje ko je rekao Šmitu da ode, odgovorio je: „Onaj koji je trebalo da to kaže“. Na pitanje novinara da li je mislio na Donalda Trampa, rekao je da je to neko rekao.

Dodik takođe tvrdi da mu je, kada je Šmit otišao u Ameriku, rečeno da je „završio posao“ i da može direktno u Nemačku.

Prema njegovim rečima, Šmit je tada plakao i tražio da bar ode u Sarajevo po svoje stvari, što je on i učinio.

Dodik je rekao da je za ukidanje sankcija saznao tokom putovanja u Moskvu. Leteli su iz Minska, a u avionu, kaže, nije bilo ni pomena o tome.

- Sleteli smo na moskovski aerodrom. Stigla je poruka: sve sankcije su ukinute - rekao je.

Onda su, dodaje, tražili dobar restoran i srpsku muziku, okupili nekoliko ljudi, uključujući i jednog studenta muzike koji je bio u Moskvi, i slavili.

- To je istina. Šta smo drugo mogli da uradimo? - rekao je, dodajući da jedva čeka da se vrati u Banjaluku. Na pitanje da li meša viski i votku, odgovorio je da, kada malo popije, više to ne prati.

(Večernji list)