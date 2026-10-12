PLAKAO JE I TRAŽIO DA BAR ODE PO SVOJE STVARI: Milorad Dodik o Šmitu (VIDEO)
DODIK je u intervju za RTS predstavio svoju verziju pregovora sa američkom administracijom koji su doveli do ukidanja sankcija protiv njega i odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita.
U intervjuu za RTS, Milorad Dodik je ispričao svoju verziju pregovora sa američkom administracijom koji su doveli do ukidanja sankcija protiv njega i odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita, kao i kako je proslavio vest o ukidanju sankcija u jednom moskovskom restoranu.
Prema Dodikovim rečima, u jednom trenutku su rekli Trampovoj administraciji da ih varaju i da više ne žele da učestvuju u razgovorima.
Američka strana, tvrdi, odgovorila je da ih ne vara, na šta je on zatražio ukidanje sankcija koje su mu uvedene.
Zauzvrat, kaže, Vašington je zahtevao povlačenje dva do tri zakona Republike Srpske koje je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Dodik navodi da je odgovorio da je to premalo sa njihove strane jer bi morali da se vrate u skupštinu i urade „mnogo drugih stvari“. Na pitanje šta je još potrebno, kaže da je odgovorio: „Oslobodite se ovog Šmita“.
Na pitanje novinara da li ga Amerikanci slušaju, Dodik je odgovorio da ne zna da li ga slušaju, ali da Šmita „sada nema“.
Na pitanje novinara da li su ga sklonili, nasmejao se i rekao da ga ne slušaju i da su se „stekle okolnosti“.
Na pitanje ko je rekao Šmitu da ode, odgovorio je: „Onaj koji je trebalo da to kaže“. Na pitanje novinara da li je mislio na Donalda Trampa, rekao je da je to neko rekao.
Dodik takođe tvrdi da mu je, kada je Šmit otišao u Ameriku, rečeno da je „završio posao“ i da može direktno u Nemačku.
Prema njegovim rečima, Šmit je tada plakao i tražio da bar ode u Sarajevo po svoje stvari, što je on i učinio.
Dodik je rekao da je za ukidanje sankcija saznao tokom putovanja u Moskvu. Leteli su iz Minska, a u avionu, kaže, nije bilo ni pomena o tome.
- Sleteli smo na moskovski aerodrom. Stigla je poruka: sve sankcije su ukinute - rekao je.
Onda su, dodaje, tražili dobar restoran i srpsku muziku, okupili nekoliko ljudi, uključujući i jednog studenta muzike koji je bio u Moskvi, i slavili.
- To je istina. Šta smo drugo mogli da uradimo? - rekao je, dodajući da jedva čeka da se vrati u Banjaluku. Na pitanje da li meša viski i votku, odgovorio je da, kada malo popije, više to ne prati.
(Večernji list)
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