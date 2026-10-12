JAKE FOTELJE, MALO GLASOVA: Lideri mnogih partija u BiH na izborima dobili malu podršku glasača

NAKON što je Centralna izborna komisija (CIK) saopštila rezultate Opštih izbora u BiH, u javnosti se sve više komentariše koliko su ličnih glasova dobili lideri partija, koji zauzimaju visoke funkcije, od predsednika Narodne skupštine, ministarskih fotelja do gradonačelničkih funkcija.

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Sa tog spiska treba izuzeti lidera SDS Branka Blanušu, Nebojšu Vukanovića, lidera Liste za pravdu i red, i Bakira Izetbegovića, lidera SDA, jer su se kandidovali za inokosne funkcije koje nose na desetine hiljada glasova koje su oni dobili.

Tako je Blanuša osvojio 216.000 glasova kao kandidat za predsednika RS, Vukanović oko 100.000 za srpskog člana PBiH i Izetbegović oko 187.000 za bošnjačkog člana PBiH.

Što se tiče ostalih lidera u BiH, oni su dobili izuzetno nizak broj glasova u odnosu na funkcije koje obavljaju. Tako je predsednik NS RS i lider Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić dobio oko 4.000 glasova kao nosilac liste US za NSRS. Isti broj glasova je dobio ministar pravde RS Goran Selak i lider SPS, kao nosilac liste te stranke za Skupštinu RS.

Petar Đokić, ministar energetike RS i lider SP, dobio je 2.700 glasova. Predsednik DEMOS Nedeljko Čubrilović dobio je samo 969 glasova u trci za mandat u Skupštini RS. Draško Stanivuković, lider PSS i gradonačelnik Banjaluke, dobio je oko 17.000 glasova za Narodnu skupštinu RS.

Brojke MNOGI lideri u Srpskoj ostvarili su rezultate ispod političkog renomea. Među njima su Igor Crnadak, lider PDP koji je dobio 2.849 glasova, Darko Banjac, lider NPS sa 2.360, Jelena Trivić, lider NF, dobila je 1.498 i Vlado Đajić, lider Volja naroda, osvojio je 2.406.

U Federaciji Elmedin Konaković, lider Naroda i Pravde i ministar spoljnih poslova BiH, dobio je 14.600 glasova, a Željko Komšić, hrvatski član PBiH i lider DF 6.700.

Velizar Antić, politički analitičar, kaže da su partije kod nas liderske, gde su predsednici "alfa i omega partije".

Podaništvo OVAKVA situacija ima direktne veze sa stepenom razvijenosti političke kulture u društvu. - Živimo u podaničkoj političkoj kulturi i daleko smo od demokratske kulture. Fotelja je najbitnija, a ne odgovornost - tvrdi Velizar Antić.

- Kako su mahom oni i osnivači partija, ponašaju se kao da su one njihovo vlasništvo. Dakle, partijama rukovode kao da se radi o preduzeću ili firmi. Lideri nakon izbora uzimaju za sebe najvažnije fotelje. Nizak broj glasova nije za njih opterećenje, najbitnije im je da pređu cenzus i uđu u raspodelu mandata - ističe Antić.