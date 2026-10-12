Republika Srpska

SNSD I HDZ BiH ZAJEDNO ŽELE FORMIRANJE VLASTI: Dodik i Čović dogovorili nastavak saradnje

D.D.

12. 10. 2026. u 14:36

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DELEGACIJE SNSD i HDZ BiH predvođene predsednicima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem dogovorile su danas nastavak saradnje i nakon Opštih izbora.

СНСД И ХДЗ БиХ ЗАЈЕДНО ЖЕЛЕ ФОРМИРАЊЕ ВЛАСТИ: Додик и Човић договорили наставак сарадње

Foto: Tanjug/Srna/Maja Brčkalo

„Razumemo napore i situaciju u kojoj se HDZ BiH nalazi i nastavljamo zajedno da radimo“, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka dve delegacije u Banjaluci.

Dodik je istakao da SNSD poštuje činjenicu da su se sastali u Banjaluci i da podržava redovnu komunikaciju, koja je i za SNSD i za HDZ prošla veoma uspešno.

- Ostvarili smo odlične rezultate i pozicionirali se kao nezaobilazan faktor političkog života u Republici Srpskoj, FBiH i celoj BiH. Posebno je obeležje da je hrvatski narod dobio svog predstavnika koji je autentičan. Razumemo HDZ i njihove napore da dođu do jasno definisanih odnosa. Danas smo rekli da nastavljamo zajedno da radimo- rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem.

Dodik je istakao da SNSD želi da se dođe do formiranja vlasti na nivou BiH.

- Danas smo razgovarali o tome da jasno utvrdimo naše prioritete. Oni nisu okrenuti protiv trećih koji nisu ovde prisutni. Mi smo uvek bili konstitutivni, nastavljamo zajedno da radimo. Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv iskorišćavanja toga. Sve ono što su Bošnjaci do sada zloupotrebljavali, sa tim je završeno - naveo je Dodik.

(Tanjug)

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