DODIK: Samo veliki lideri poput Putina i Trampa mogu da pokažu da mir nije iluzija

PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik pozdravio je sinoć energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ocenivši da su lideri poput Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj.

Foto: Tanjug/AP Photo, Pool/Pavel Bednyakov (STF)

- Ovim činom otvorena su vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsednici Putin i Tramp u stanju su da svetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići - poručio je Dodik.

On je ocenio da će, sudeći prema izjavama evropskih zvaničnika, oni nastaviti da podstiču nastavak sukoba, uz moguće povećanje isporuka raketa i oružja Ukrajini.

- Jer njima mir nije cilj – njima je rat postao misija - naveo je Dodik na platformi X.

On je dodao da Tramp i Putin grade mostove, dok evropski zvaničnici, kako je ocenio, žele da zadrže postojeće podele i nastavak sukoba.

- Zato je ovo primirje i njihov poraz i poraz politike rata do poslednjeg Ukrajinca - naveo je Dodik.

Tramp je prethodno juče izjavio da energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine stupa na snagu tokom dana i pozvao strane da ga ne krše.

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