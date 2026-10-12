DODIK: Samo veliki lideri poput Putina i Trampa mogu da pokažu da mir nije iluzija
PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik pozdravio je sinoć energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ocenivši da su lideri poput Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj.
- Ovim činom otvorena su vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsednici Putin i Tramp u stanju su da svetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići - poručio je Dodik.
On je ocenio da će, sudeći prema izjavama evropskih zvaničnika, oni nastaviti da podstiču nastavak sukoba, uz moguće povećanje isporuka raketa i oružja Ukrajini.
- Jer njima mir nije cilj – njima je rat postao misija - naveo je Dodik na platformi X.
On je dodao da Tramp i Putin grade mostove, dok evropski zvaničnici, kako je ocenio, žele da zadrže postojeće podele i nastavak sukoba.
- Zato je ovo primirje i njihov poraz i poraz politike rata do poslednjeg Ukrajinca - naveo je Dodik.
Tramp je prethodno juče izjavio da energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine stupa na snagu tokom dana i pozvao strane da ga ne krše.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
MILORAD DODIK: Pozivam sve koji vole Republiku Srpsku da glasaju za Aleksandra Vučića
11. 10. 2026. u 15:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)