SNSD OČEKUJE VELIKU POBEDU Dodik poručio: "Trebinje će biti još bolje"
PREDSEDNIK Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Milorad Dodik, rekao je sinoć u Trebinju da je uveren u veliku pobedu kandidata za predsednika Republike Srpske i srpskog člana Predsedništva, Save Minića i Željke Cvijanović, ali i SNSD-a, čiji je cilj, kako je istakao, da Trebinje bude još prestižniji, bolji i voljeniji grad.
Dodik je naveo da veruje u odličan rezultat svih kandidata ove stranke, koji vole Hercegovinu i rade na razvoju Trebinja, prenosi RTRS.
- Naša uloga je da sa svim dobrim ljudima u Trebinju izgradimo kongresni centar i aerodrom. Nije do nas, mi bismo ga davno napravili da nije blokada u Sarajevu - rekao je Dodik nakon predizborne tribine SNSD-a, održane u subotu uveče u tom gradu.
Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, rekla je da će nastaviti da se časno bori za interese Republike Srpske i da na najbolji mogući način predstavlja Srpsku u svetu.
- Sve to radim zato što znam da su iza mene građani Republike Srpske koji mi daju poverenje - poručila je Cvijanovićeva.
Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske, Savo Minić, istakao je da SNSD ima ogromnu podršku ljudi u Hercegovini, a da vode specifičnu kampanju u kojoj ne prozivaju svoje protivnike, nego govore o tome šta su uradili i šta treba uraditi za Republiku Srpsku i svaku njenu lokalnu zajednicu.
- Mislim da je jasno i biračima i svima ko uistinu radi za Republiku Srpsku i zato očekujemo podršku - rekao je Minić.
Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Luka Petrović, rekao je da je atmosfera u Trebinju pozitivna i da se očekuje velika pobeda Minića i Cvijanovićeve.
Nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Radovan Višković rekao je da je Trebinje centar Hercegovine i jedan od centara Republike Srpske.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ČESTITKE DECE IZ REPUBLIKE SRPSKE POVODOM ROĐENDANA PREDSEDNIKA SRBIJE
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