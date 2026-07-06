JUBILEJ TREBINJSKOG KULTURNO UMETNIČKOG DRUŠTVA "ALAT": Koraci koji spajaju generacije

U POZORIŠNOJ sali Kulturnog centra u Trebinju održana je svečana akademija "70 godina tradicije, igre i zajedništva", kojom je Gradsko kulturno-umetničko društvo "Alat" započelo obeležavanje velikog jubileja, sedam decenija postojanja. Predstavljeni su najznačajniji trenuci iz istorije društva, a uručena su i priznanja onima koji su svojim radom ostavili dubok trag u njegovom razvoju i očuvanju folklorne tradicije.

Foto Grad Trebinje

Posthumna povelja dodeljena je koreografu Radojici Kuzmanoviću, dok su priznanja uručena koreografima Velimiru Agovskom i Radmili Beli Petković, kao i gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću, kao znak zahvalnosti za doprinos radu i razvoju društva.

Predsednik GKUD "Alat" Nedeljko Lambeta rekao je da vođenje društva sa oko 500 članova velika odgovornost, jer se generacije neprestano smenjuju - od najmlađih do najstarijih.

- Imamo mnogo nastupa i ponosni smo što smo jedan od najvećih brendova grada i Hercegovine. Izložbu je bilo zahtevno pripremiti, ali smo nastojali da kroz kratku retrospektivu predstavimo sve ono što je obeležilo ovih 70 godina - rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Ćurić istakao je značaj postojanja jednog ovakvog KUD za grad.

- Ovde smo da kažemo veliko hvala svim članovima, kako sadašnjim, tako i onima koji su ostavili dubok trag u "Alatu". Ponosni smo na njihove rezultate i, u skladu sa mogućnostima, nastojimo da budemo i finansijska podrška njihovom radu - rekao je Ćurić.

Umetnički program POSEBAN deo večeri bio je umetnički program tokom kojeg su izvedene koreografije iz Hercegovine, Šumadije, Linđa, Vladičinog Hana, Beograda, Pomoravlja, Severne Makedonije, Bujanovca, Glamoča, Pirota, Šopskih igara, Gnjilana i Krajišta, još jednom potvrdivši bogatstvo folklorne baštine koju "Alat" neguje već sedam decenija.

Među prisutnima bili su i nekadašnji članovi društva, koji su evocirali godine provedene u "Alatu". Milijana Zirojević, član KUD više od dve decenije, istakla je da joj posebno zadovoljstvo pričinjava što njene ćerke nastavljaju njenim putem.

Dražen Milić, koji je član "Alata" od 1989, kaže da je društvo za njega mnogo više od folklora.

- Zahvaljujući "Alatu" obišli smo veliki deo sveta i stekli brojna prijateljstva, od Palme de Majorke do Istanbula. To je način života - rekao je Milić.