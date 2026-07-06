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DRAMA NA NEBU: Ruski avioni izbacili uređaje blizu britanskog nosača aviona, hitno dignuti F-35

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06. 07. 2026. u 09:38

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VELIKA Britanija presrela je dva ruska aviona nakon što je premestila nosač aviona ka Arktičkom krugu radi podrške misijama NATO.

ДРАМА НА НЕБУ: Руски авиони избацили уређаје близу британског носача авиона, хитно дигнути Ф-35

Handout / AFP / Profimedia

Ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da su dva ruska pomorska patrolna aviona „Bear F“ (Tupolev Tu-142) više puta prilazila britanskoj udarnoj grupi nosača aviona u Norveškom moru, u manevru koji je ocenjen kao „nebezbedan i neprofesionalan“ krajem prošle nedelje.

Prema navodima Ministarstva, ruski avioni su bacili veliki broj sonarnih plutača, uređaja koji mogu da deluju kao podvodni mikrofoni za otkrivanje i praćenje podmornica, u neposrednoj blizini nosača aviona HMS Prince of Wales.

Britanski F-35 presreli ruske avione

Ruski avioni su 2. jula presretnuti i ispraćeni britanskim avionima F-35 sa nosača aviona.

HMS Prince of Wales, jedan od dva britanska nosača aviona, prvi je evropski nosač aviona koji sprovodi NATO operacije protivvazdušne odbrane sa avionima F-35.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Britanija prvi put preuzela komandu nad jedinicom specijalnih snaga Alijanse, koju je Ministarstvo odbrane opisalo kao „vrh koplja“ NATO timova za brzo raspoređivanje, sposobnu da se „u roku od nekoliko dana rasporedi bilo gde u svetu“.

Putinova superjahta kod Norveške

Prošle nedelje je objavljeno da superjahta ruskog predsednika Vladimira Putina, vredna 100 miliona funti, plovi uz obalu Norveške na putu nazad ka Rusiji.

U razgovoru za Politico, ministar odbrane Den Džarvis odbio je da kaže da li HMS Prince of Wales prati to plovilo, ali je poručio: „Znamo gde se nalazi.“

Dodao je: „Činjenica da se jahta kreće još je jedan borbeni indikator, da upotrebim izraz iz svoje prošlosti, da je on, Putin, pod sve većim pritiskom.“

(Politiko)

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