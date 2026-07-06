Politika

BRUKA U CRNOJ GORI! Dajković: Ako je cena zapošljavanja izdaja srpskih interesa, dabogda se nikad ne zaposlili

T.J.

06. 07. 2026. u 09:38

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DOK ZVANIČNI Brisel pod maskom reformi i evropskih integracija uvodi direktan nadzor nad crnogorskim bezbednosnim sektorom, iza kulisa se odigrava sramotan i opasan proces ustavnog sakaćenja koji ima za cilj potpunu eliminaciju srpskog faktora.

БРУКА У ЦРНОЈ ГОРИ! Дајковић: Ако је цена запошљавања издаја српских интереса, дабогда се никад не запослили

Foto: Skrinšot Instagram/dajkovic

Najnovije vesti koje stižu iz Podgorice predstavljaju otvoren šamar srpskom narodu, njegovom identitetu i Republici Srbiji.

Spajić, Milo Ðukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu. 

-Ko makar malo prati crnogorsku politiku poslednjih meseci mogao je da primeti radikalni zaokret Andrije Mandića - od stopostotnog Srbina do 200 odsto Evropejca. Iako će ova bruka biti na teret cele vladajuće koalicije, posebno treba istaći činjenicu da upravo Andrija Mandić daje presudne glasove za antisrpske odluke u proteklom periodu: od slanja “crnogorske vojske” u rat protiv Rusije, od odbijanja trobojke za narodnu zastavu, pa sve do glasanja da je Srbija okupatorska zemlja, kaže Vladislav Dajković za Alo!.

Dajković kaže za Alo! da "zapošljavanje" ne može biti dovoljan argument za izdaju srpskih interesa:

-Onaj koji ignoriše sopstvena programska načela i sve to pravdajući “novim odgovorom za novo vreme” ne može biti iskren predstavnik srpskog naroda u Crnoj Gori, ma koliko se potezao argument da “Srbi sada mogu da se zaposle”. Ako je cena tog zapošljavanja izdaja srpskih nacionalnih interesa, dabogda se nikad ne zaposlili - prvo iz moje kuće, pa onda iz svake druge srpske kuće.

(Alo)

BONUS VIDEO: BLOKADERI SE HVATAJU ZA MILOVE MEDIJE: Nemoćni potiv Vučića, šire laži putem crnogorskih glasila

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