NAJNOVIJE INFORMACIJE O DECI POGINULOG SVEŠTENIKA NENADA MITRIĆA: Otkriveno u kakvom su stanju mališani
TROJE dece sveštenika Nenada Mitrića, koji je sa suprugom Nedeljkom poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Broda, u stabilnom su stanju.
Mališani su bili u vozilu sa roditeljima u trenutku saobraćajne nesreće.
- U stalnoj sam komunikaciji sa direktorom bolnice u Slavonskom Brodu, i prema poslednjim informacijama, sve troje dece je stabilno, ali zbog težine povreda i dalje su pod stalnim lekarskim nadzorom i konstantnim redovnim kontrolama i nalazima. Dvoje dece je u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je najstarije dete, koje je pretrpelo najteže povrede, prebačeno u Zagreb, gde je dobilo najbolju dostupnu negu – naveo je Zečević.
On je zahvalio rukovodstvu bolnice na pokazanoj ljudskosti i pomoći u najtežim vremenima.
Podsećamo, saobraćajna nesreća se dogodila 3. aprila. U sudaru kamiona i automobila “opel korsa” sveštenik i njegova supruga su poginuli na mestu.
Deci obezbeđeni stanovi
Privrednik iz Dervente Milanko Balešević, koji je odlučio da pokloni stan deci stradalog sveštenika i njegove supruge Nedeljke, potvrdio je da će po jedan stan pokloniti lider SNSD Milorad Dodik i predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek.
Balešević je na društvenoj mreži Fejsbuk prethodno objavio da poklanja stan i pokreće akciju "Tri deteta tri stana".
Jedan stan 55 metara kvadratnih u Derventi ovoj deci ću lično pokloniti te zamoljavam budućeg staratelja ove dece da mi se javi poslije Vaskrsa radi notarskog ugovora. Ovu objavu delim radi transparentnosti i istine sa nadom da ćemo naći još dva čoveka ili dve firme te obezbijediti još dva stana. Da svako od ove dece dobije svoj dom, mesto odakle će sutra krenuti u novi život, gde će odrastati i učiti - naveo je on.
Balešević je naveo da ne možemo promeniti ono što se desilo, ali možemo uticati na ono što dolazi.
- Novac koji skuplja verni narod neka im ostane za potrebe života dok sami ne budu mogli brinuti o sebi, stvarati i raditi. Nisu potrebne reči hvale, gledajmo ovo kao mali doprinos u ovoj nesreći da obezbedimo još dva doma za sve mališane. Kvadrati i imovina su prolazni, kao i ovaj naš kratki ovozemaljski život - poručio je Balešević.
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i lider Pokreta Sigurna Srpska priključio se humanitarnoj akciji i poklonio stan deci čiji su roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći u Derventi 2. aprila.
- Naša moralna i hrišćanska obaveza je da pomažemo jedni drugima u nevolji i ja želim na ovaj način, koliko je to moguće da pomognem deci koja su doživela najveću tragediju izgubivši svoje roditelje u saobraćajnoj nesreći - rekao je Stanivuković.
(Srpskainfo)
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
