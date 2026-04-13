ODUŠEVIĆE ZVEZDAŠE! Evo šta je Kodi Miler-Mekentajer radio za Uskrs (FOTO)

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Kodi Miler-Mekentajer oduševio je navijače objavivši slike na kojima se videlo kako provodi Uskrs.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mnoge je zbunilo gde se Amerikanac sa bugarskim pasočem nalazi dan pred meč sa Klužom u ABA ligi, a na "Tviteru" se pojavila fotografija koja je sve objasnila.

Kodi je odlučio da provede pravoslavni Vaskrs na srpski način.

Naime, on je navodno došao u posetu kod jednog od članova Upravnog odbora Zvezde, a osim toga je uživao sedeći zavaljen u kauč i pričajući zajedno sa ostalim članovima porodice koji su se okupili oko njega.

Pored toga, on je uživao i u porodičnoj gozbi i otkrio je kako to izgleda kada Srbi slave Vaskrs u toplini porodičnog doma.

