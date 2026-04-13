"NEMAMO VREMENA ZA GUBLJENJE" Mađar otkrio i svoje prve korake: Svi znaju da je Evropska unija mirovni projekat

LIDER mađarske stranke Tisa Peter Mađar rekao je danas, nakon pobede na parlamentarnim izborima, da će prvi koraci buduće mađarske vlade biti mere protiv korupcije, pristupanje Mađarske Evropskom javnom tužilaštvu i osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine.

On je dan nakon ubedljive pobede Tise na parlamentarnim izborima rekao da će raditi i na donošenju ustavnog amandmana, prema kojem će pojedinac moći da obavlja premijersku funkciju u najviše dva mandata, prenosi mađarski portal Indeks. Kad je reč o antikorupcijskim merama, on je istakao da će osnovati novu anti-korupcijsku kancelariju koja će nadzirati čitav državni sektor.

- Nova kancelarija biće pokrenuta do juna - rekao je on.

Naglasio je da je jedan od najvažnijih zadataka ponovno otvaranje sredstava Evropske unije, kao i da je već razgovarao sa predsednicom Evroske komisije Ursulom fon der Lajen. Zahvalio je Rusiji i Kini što su otvorene za pragmatičnu saradnju, kao što je to slučaj sa Mađarskom, "jer se geografija i mesta Mađarske i Rusije neće promeniti".

Mađar je rekao da se Mađarska neće mešati u unutrašnje stvari nijedne zemlje, ali i istovremeno tražiti da se Mađarska posmatra kao nezavisna, suverena zemlja. Pozvao je predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka da mu što pre poveri mandat, sazove inauguracionu sednicu parlamenta čim budu dostupni konačni rezultati izbora, kao i da što pre podnese ostavku.

- Nemamo vremena za gubljenje - ocenio je Mađar.

Mađar je rekao da će razdvojiti ministarstva zdravlja, obrazovanja i finansija, kao i da neće "preduzimati nezakonite mere kako bi povratio vladavinu prava". Rekao je da će Mađarska biti konstruktivan partner u EU, naglasivši da želi da Evropa ima "snažan glas".

- Mađarski narod je doneo jasnu odluku. Ponosni su što pripadamo najjačim savezima, Evropskoj uniji i NATO-u. Ponosni su što su se naši preci hiljadu godina borili da pripadaju Evropi. Ponosni smo što smo branili granice Evrope. Svaki Mađar je ponosan na svoj evropski identitet. Narod je video da bez obzira koliko podla sila laže, grdi i optužuje Evropsku uniju da želi rat, svi znaju da je Evropska unija mirovni projekat - istakao je Mađar.

On je naveo da će vlada Tise predstavljati sve građane i ocenio da su Mađari glasali za potpunu promenu režima.

- Viktor Orban je pretio sopstvenom narodu, pokušavao je da drži mađarsku decu, roditelje, bake i deke u strahu. Pretio je mađarskom narodu da će, ako dođe druga vlada, članovi njihovih porodica biti odvedeni na ukrajinsko-ruski front. Viktor Orban tone u neverovatne dubine kako bi sačuvao svoj ukradeni džep i svoju moć. Šaljem poruku da niko u Mađarskoj ne želi rat, Mađarska je na strani mira, vlada Tise biće vlada mira - rekao je Mađar.

On je ocenio da jedan od razloga poraza Fidesa i aktuelnog premijera Viktora Orbana može biti i to što je Orban "govorio o skoro svemu osim o problemima koji pogađaju mađarski narod".

- Mađarsku istoriju piše mađarski narod. Ona se ne piše u Moskvi, ne u Briselu, ne u Vašingtonu, već na ulicama i trgovima Mađarske - rekao je on.

Rekao je da želi da se mađarski narod što više uključi u politiku,"u referendumima, onlajn anketama, kao i na lokalnim i nacionalnim pitanjima".

- Premijer Mađarske više neće biti kralj-sunce poput Viktora Orbana, već kapiten tima koji koordiniše zadatke i računa na mišljenja i predloge ministara, računa na predstavnike i na mađarski narod. Promenio sam se puno u poslednje dve godine i naučio koliko su važni kontakti sa različitim ljudima - rekao je Mađar.

On je demantovao medijske navode da je dosadašnji šef mađarske diplomatije Peter Sijarto "nestao" jer nije viđen na sinoćnjem Orbanovom obraćanju.

- Mogu da vas uverim da je on ovde. Danas u 10 časova se pojavio u Minsitarstvu spoljnih poslova, gde su prethodno bili ruski hakeri. Trenutno uništava sva dokumenta u vezi sa materijalima o sankcijama, u pratnji svojih najbližih savetnika - rekao je Mađar.

