Republika Srpska

DONEO ODLUKU: Vlado Đajić otkrio šta će raditi i čime se ponosi

Novosti online

21. 11. 2025. u 21:54

BIVŠI direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić saopštio je da i dalje ostaje u toj zdravstvenoj ustanovi.

FOTO RTRS

- Drago mi je da je svih osam godina, koliko sam bio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, plata sa doprinosima bila redovna – svakog 26. u mesecu, a poslednja koju sam potpisao bila je pet dana ranije. I dalje ostajem u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, da zajedno sa novim rukovodstvom i svim zaposlenima nastavimo da razvijamo i unapređujemo naš klinički centar - napisao je Đajić na svom Fejsbuk profilu.

Objavu je završio rečima zahvalnosti svima koji su doprineli da se stvori jedan od najboljih kliničkih centara u regionu.

Vlada Srpske pre dva dana je smenila Đajića sa pozicije direktora UKC-a nakon što se u javnosti pojavio kompromitujući snimak.

