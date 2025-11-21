DONEO ODLUKU: Vlado Đajić otkrio šta će raditi i čime se ponosi
BIVŠI direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić saopštio je da i dalje ostaje u toj zdravstvenoj ustanovi.
- Drago mi je da je svih osam godina, koliko sam bio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, plata sa doprinosima bila redovna – svakog 26. u mesecu, a poslednja koju sam potpisao bila je pet dana ranije. I dalje ostajem u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, da zajedno sa novim rukovodstvom i svim zaposlenima nastavimo da razvijamo i unapređujemo naš klinički centar - napisao je Đajić na svom Fejsbuk profilu.
Objavu je završio rečima zahvalnosti svima koji su doprineli da se stvori jedan od najboljih kliničkih centara u regionu.
Vlada Srpske pre dva dana je smenila Đajića sa pozicije direktora UKC-a nakon što se u javnosti pojavio kompromitujući snimak.
