"NOVOSTI" SAZNAJU OD IZVORA IZ SIPA: Uhapšeno 10 ljudi - evo za šta se sumnjiče

POLICIJA Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja realizovala je pretrese stanova, pomoćnih objekta i pokretnih stvari na deset lokacija, uključujući i jedno odeljenje Kazneno - popravnog zavoda Orašje , saznaju "Novosti" iz izvora u SIPI.

Foto: SIPA

Uhapšeno je 10 ljudi, među kojima je i osumnjičeni koji je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno - popravnom zavodu Orašje.

Sumnja se da su počinili krivična dela organizovani kriminal i neovlašćen promet opojnim drogama“. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičeni, njih šest će, po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U zatvoru u kom je osumnjičeni za dilovanje droge, nedavno umalo nije ubijen jedan pritvorenika. Za čuđenje je da u toj kaznionici robijaju najteži osuđenici među kojima su i ubice, uprkos tome što im je mesto u drugim zatvorima.