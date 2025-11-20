Republika Srpska

"NOVOSTI" SAZNAJU OD IZVORA IZ SIPA: Uhapšeno 10 ljudi - evo za šta se sumnjiče

В Митрић

20. 11. 2025. u 17:00

POLICIJA Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja realizovala je pretrese stanova, pomoćnih objekta i pokretnih stvari na deset lokacija, uključujući i jedno odeljenje Kazneno - popravnog zavoda Orašje , saznaju "Novosti" iz izvora u SIPI. 

НОВОСТИ САЗНАЈУ ОД ИЗВОРА ИЗ СИПА: Ухапшено 10 људи - ево за шта се сумњиче

Foto: SIPA

Uhapšeno je 10 ljudi, među kojima je i osumnjičeni koji je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno - popravnom zavodu Orašje. 

Sumnja se da su počinili krivična dela organizovani kriminal i neovlašćen promet opojnim drogama“. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičeni, njih šest će, po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U zatvoru u kom je osumnjičeni za dilovanje droge, nedavno umalo nije ubijen jedan pritvorenika. Za čuđenje je da u toj kaznionici robijaju najteži osuđenici među kojima su i ubice, uprkos tome što im je mesto u drugim zatvorima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKA STOJI IZA DEJTONA: Tri decenije od parafiranja mirovnog sporazuma u američkoj bazi u Ohaju
Republika Srpska

0 0

SRPSKA STOJI IZA "DEJTONA": Tri decenije od parafiranja mirovnog sporazuma u američkoj bazi u Ohaju

REPUBLIKA Srpska može i mora da spreči otimanje dejtonskih nadležnosti. RS je od svog nastanka, a naročito od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, izložena pritiscima da se njene nadležnosti prenesu na nivo BiH, najčešće mimo Ustava i propisane procedure. Tako je stvoren paralelan ustavni sistem, različit od onoga što piše u Aneksu 4 Dejtonskog sporazuma.

20. 11. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
POSLEDNJA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči

POSLEDNjA HALIDOVA SLIKA: Dino objavio uspomenu iz bolnice - uputio mu dirljive reči