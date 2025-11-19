POKUŠAJ PLJAČKE U KALESIJI POŠAO PO ZLU: Jedan pljačkaš ubijen

PRAVA drama odigrala se u sredu ujutro u samom centru Kalesije, u FBiH, gde su se trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5" i ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit. Na sreću, jedan građanin je prijavio policiji pljačku, što je alarmiralo sve policajske snage koji su izašle na lice mesta.

Foto MUP

Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, a policija je uzvratila ranivši jednog kradljivca, čije telo je potom izbačeno iz automobila par kilometara od mesta pljačke.

Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, te su vozilo zapalili u naselju Jelovo Brdo.

Jedan od napadača koji su učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav, potvrđeno je iz policije Tuzlanskog kantona, a prema nezvaničnim informacijama, njegovo telo su ostali napadači izbacili iz automobila tokom bekstva.

Ubrzo nakon potere jedan od napadača koji je učestvovao u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije je uhapšen, a policija traga se za još jednim napadačem.

- U sredu oko 7.35 Operativnom centru Uprave policije MUP TK prijavljeno je da je u centru Kalesije u jednoj zlatari u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mesto događaja upućene su sve patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, s obzirom na to da su se počinioci udaljili sa mesta događaja - saopšteno je iz MUP TK.

Škola PUCNjAVA se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.

Iz MUP TK su dodali da, do okončanja uviđaja, ne mogu potvrditi da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.