Republika Srpska

POKUŠAJ PLJAČKE U KALESIJI POŠAO PO ZLU: Jedan pljačkaš ubijen

Srđan Mišljenović

19. 11. 2025. u 16:45

PRAVA drama odigrala se u sredu ujutro u samom centru Kalesije, u FBiH, gde su se trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5" i ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit. Na sreću, jedan građanin je prijavio policiji pljačku, što je alarmiralo sve policajske snage koji su izašle na lice mesta.

ПОКУШАЈ ПЉАЧКЕ У КАЛЕСИЈИ ПОШАО ПО ЗЛУ: Један пљачкаш убијен

Foto MUP

Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, a policija je uzvratila ranivši jednog kradljivca, čije telo je potom izbačeno iz automobila par kilometara od mesta pljačke.

Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, te su vozilo zapalili u naselju Jelovo Brdo.

Jedan od napadača koji su učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav, potvrđeno je iz policije Tuzlanskog kantona, a prema nezvaničnim informacijama, njegovo telo su ostali napadači izbacili iz automobila tokom bekstva.

Ubrzo nakon potere jedan od napadača koji je učestvovao u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije je uhapšen, a policija traga se za još jednim napadačem.

- U sredu oko 7.35 Operativnom centru Uprave policije MUP TK prijavljeno je da je u centru Kalesije u jednoj zlatari u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mesto događaja upućene su sve patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, s obzirom na to da su se počinioci udaljili sa mesta događaja - saopšteno je iz MUP TK.

Škola

PUCNjAVA se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.

Iz MUP TK su dodali da, do okončanja uviđaja, ne mogu potvrditi da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SARAJEVO NAREĐUJE BOŠNJACIMA KAKO DA GLASAJU: Oštar odgovor iz RS na poruke iz FBiH o prevremenim izborima
Republika Srpska

0 0

SARAJEVO NAREĐUJE BOŠNJACIMA KAKO DA GLASAJU: Oštar odgovor iz RS na poruke iz FBiH o prevremenim izborima

NAKON stranaka sarajevske "Trojke" koje su se umešale u izborni proces u Srpskoj, pozivajući Bošnjake da glasaju na izborima ali da znaju da SNSD nije poželjan za Sarajevo na ovaj potez se odlučio i potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković. On im je jasno poručio, da kandidat SNSD za njega nije prihvatljiv. Bošnjake poziva da izađu na prevremene izbore za predsednika i da između, kako kaže, "dva zla" izaberu manje. I ofanzivno poručuje da glasovi Bošnjaka ne treba da idu kandidatu vladajućih.

19. 11. 2025. u 05:00

BROJ PREMINULIH POPEO SE NA 17 : Sve više žrtava nastradalih u požaru tuzlanskog Doma penzionera
Republika Srpska

0 0

BROJ PREMINULIH POPEO SE NA 17 : Sve više žrtava nastradalih u požaru tuzlanskog Doma penzionera

ZA 24 sata u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara 4. novembra ove godine u toj ustanovi bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla. Trenutno su još dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti. Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je tako na 17.

19. 11. 2025. u 05:00

VUKALIĆU 42 GODINE ROBIJE ZA TROSTRUKO UBISTVO: Kantonalni sud u Bihaću izrekao najveću kaznu do sada u svom radu
Republika Srpska

0 1

VUKALIĆU 42 GODINE ROBIJE ZA TROSTRUKO UBISTVO: Kantonalni sud u Bihaću izrekao najveću kaznu do sada u svom radu

KAZNA od 42 godine zatvora, koja je juče izrečena Mehmedu Vukaliću za trostruko ubistvo u Gimnaziji u Sanskom Mostu, najstroža je kazna koju je Kantonalni sud u Bihaću izrekao u svojoj istoriji. Vukalić je proglašen krivim za ubistva direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvete Kljunić i profesorke engleskog jezika Gordane Midžan, koje je usmrtio hicima iz automatske puške. Za svako ubistvo ponaosob dobio je po 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje oružja, odnosno automatske puške kojom je zločin počinjen dobio godinu dana zatvora.

18. 11. 2025. u 11:43

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!