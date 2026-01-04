Politika

BELOSVETSKA PREVARA Vučić: Smetao im je Asad u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita

В. Н.

04. 01. 2026. u 11:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

БЕЛОСВЕТСКА ПРЕВАРА Вучић: Сметао им је Асад у чије време није било прогона хришћана и алавита

Foto: Tanjug/AP

Vučić svestan šta želi SAD i navodi da se bira vladar neke zemlje na pogrešan način.

- Ne mogu da odolim toj belosvetskoj prevari. Smetao im je Asad, koji je bio "zlikovac i diktator", u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita. Kako je sklonjen sa vlasti, ubijanja su krenula maksimalno, i to nikome ne smeta. A sada idu one romantične priče kako je onaj novi predsednik Sirije zgodan. A to koliko je ljudi pobio, koga briga. Bitno da su se dogovorili oko nafte. Vidite kako nas liberalni mediji ponižavaju u svetu, "jesi video što je zgodan baja", a nisam čuo nikoga da govori o tome kako ubijaju ljude po ulicama, vuku ih i ubijaju kao Gadafija. To je ono što nam prodaju. Jasno je da Amerikanci hoće punu dominaciju u celom svetu u energetici, ali hoće i odvojenost i dogovor sa Kinom i Amerikom- kazao je predsednik.

