SRPSKA STOJI IZA "DEJTONA": Tri decenije od parafiranja mirovnog sporazuma u američkoj bazi u Ohaju

REPUBLIKA Srpska može i mora da spreči otimanje dejtonskih nadležnosti. RS je od svog nastanka, a naročito od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, izložena pritiscima da se njene nadležnosti prenesu na nivo BiH, najčešće mimo Ustava i propisane procedure. Tako je stvoren paralelan ustavni sistem, različit od onoga što piše u Aneksu 4 Dejtonskog sporazuma.

Donošenje Dejtonskog sporazuma, Foto RTRS

Međutim, činjenica da su neki potezi učinjeni pod pritiskom ne znači da treba da se pomirimo sa nepravdom i neustavnošću, kaže Siniša Karan, profesor ustavnog prava, povodom 21. novembra i 30. godišnjice parafiranja "Dejtona" u američkoj bazi u državi Ohajo 1995. godine.

Tim sporazumom je prekinut građanski rat u BiH. Ovaj datum u Srpskoj je praznik i neradni dan, dok ga u Federaciji ne priznaju.

Karan kaže da Ustav BiH i Ustav RS jasno propisuju nadležnosti entiteta. Drugo, imamo Narodnu skupštinu RS kao najvišu demokratsku instituciju koja reaguje na svako kršenje Ustava. Treće, imamo pravo da konstantno upozoravamo i pozivamo na ustavni legalitet i na poštovanje međunarodnog ugovora onako kako je napisan i potpisan.

Srpska je zaustavila otimanje nadležnosti koordinisanim delovanjem njenih institucija, mudrom i odlučnom politikom, uz podršku prijateljskih država. Kada se govori o vraćanju otetih nadležnosti Karan kaže da je to političko i pravno pitanje prvog reda i mora biti vođeno u skladu sa ustavnim procedurama.

Složena država ČESTO se iz političkog Sarajeva čuje fraza da je Dejton "ludačka košulja" za BiH, a Karan ističe da neko kada tako nešto kaže, u stvari poručuje da mu smeta sama suština BiH kao složene države sa dva entiteta i tri naroda. - Dakle, smeta im sam princip ravnopravnosti i podele nadležnosti. To je politički projekat unitarne, centralizovane BiH - poručuje Karan.

- Najvažniji korak ka funkcionalnoj dejtonskoj BiH je politički dijalog. Mi ne tražimo ništa tuđe, nego branimo ono što je dogovoreno i potpisano. Najmudrije za sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta bilo bi apsolutno poštovanje Ustava BiH. Ako smo kao narod imali snage da u najtežim uslovima stvorimo RS, imaćemo snage i da joj vratimo ono što joj pripada po pravu i po "Dejtonu" - ističe Karan.

Stabilna i uređena BiH u kojoj se glas svakog naroda jednako čuje, jedini je put da ta zemlja krene napred, istakla je v. d. predsednika RS Ana Trišić Babić.

- Republika Srpska ostaje posvećena tom putu, jer jedino takva BiH može biti dom za sve koji u njoj žive - poručila je Ana Trišić Babić.