VUKALIĆU 42 GODINE ROBIJE ZA TROSTRUKO UBISTVO: Kantonalni sud u Bihaću izrekao najveću kaznu do sada u svom radu

KAZNA od 42 godine zatvora, koja je juče izrečena Mehmedu Vukaliću za trostruko ubistvo u Gimnaziji u Sanskom Mostu, najstroža je kazna koju je Kantonalni sud u Bihaću izrekao u svojoj istoriji. Vukalić je proglašen krivim za ubistva direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvete Kljunić i profesorke engleskog jezika Gordane Midžan, koje je usmrtio hicima iz automatske puške. Za svako ubistvo ponaosob dobio je po 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje oružja, odnosno automatske puške kojom je zločin počinjen dobio godinu dana zatvora.

Mehmed Vukalić foto prtintskrin ATV

Kazne su mu objedinjene u jedinstvenu kaznu od 42 godine dugotrajnog zatvora.

Presudu je izreklo sudsko veće kojim je predsedavala Jasmina Lipovača koja je u obrazloženju presude navela da je nesporno utvrđeno da je Vukalić ubio tri osobe.

- Tokom suđenja čuli smo dva kombinovana psihijatrijsko-psihološka veštačenja i sud je prihvatio nalaz veštaka odbrane koji su naveli da je optuženi delo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti - rekla je Lipovača.

Ona je dodala da je prilikom odmeravanja kazne sud kao olakšavajuće okolnosti cenio to što optuženi ranije nije osuđivan.

- Otežavajuće okolnosti su težina počinjenog dela, upornost i bezobzirnost koju je optuženi iskazao tokom izvršenja, ali i činjena da je delo izvršeno u školskom objektu i to u vreme dok se u njoj nalazilo nastavno osoblje i učenici na popravnim ispitima koji su strahovali za svoje živote - istakla je Lipovača.

Ročište NA jednom od suđenja Vukalić je rekao da je tog dana kada je počinio ubistva osećao buku i trnke u glavi, i da mu je neki glas neprestano govorio da požuri. Na pitanje člana sudskog veća da li mu je taj glas govorio da počini ubistva, Vukalić je odgovorio da se ne može setiti.

U izrečenu kaznu Vukaliću je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 2. septembra. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.

Kantonalni tužilac Sadeta Muhić rekla je da je zadovoljna izrečenom kaznom, ali ne i činjenicom da je prihvaćen nalaz odbrane o bitno smanjenoj uračunljivosti.

- Nakon što dobijemo pismeni otpravak presude, odlučićemo o eventualnoj žalbi - rekla je Muhićeva.

Porodice ubijenih izricanje presude ispratili su u suzama, ali im je kako su izjavili laknulo kada su čuli kakvu je kaznu Vukalić dobio.

Spomen ploča za ubijene U PROSTORU Gimnazije u Sanskom Mostu 21. avgusta ove godine je otkrivena spomen-ploča koja seća na troje zaposlenih te obrazovne ustanove koji su svirepo ubijeni.

Podsećamo, Vukalić je 21. avgusta prošle godine, upao u Gimnaziju u Sanskom Mostu naoružan puškom, te ubio školskog direktora Nijaza Halilovića, profesorku engleskog Gordanu Midžan i sekretaricu Nisvetu Kljunić. Vukalić je, nakon toga, pucao sebi u prsa, posle čega je hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci, gde je nakon hirurške intervencije preživeo.

Takođe, kao svedok na suđenju saslušana je i Vukalićeva supruga, koja je izjavila da joj se optuženi često poveravao kako ima loš tretman na poslu i da se nad njim vrši mobing.