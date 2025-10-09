ZA UBISTVO SRPSKE STARICE 20 GODINA: Vrhovni sud FBiH potvrdio prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli

SAMEL Ćatić (40) iz Lukavca pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo starice Jovanke Đurić (90) u selu Tumare na Ozrenu u julu 2023. godine. Vrhovni sud Federacije BiH (FBiH) potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom će Ćatiću izrečena maksimalna kazna zatvora od 20 godina.

"PRAVDA" Suda BiH i Tužilaštva BiH pod kontrolom SDA, Foto S. Mišljenović

Iako telo žrtve nikada nije pronađeno, pred sudom je predstavljen čvrst i međusobno povezan lanac dokaza - od materijalnih i forenzičkih nalaza do svedočenja i drugih materijalnih dokaza - koji je nedvosmisleno potvrdio da je ubistvo počinjeno i da je za njega odgovoran optuženi, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Prema optužnici, Ćatić je tokom noći 30. na 31. jul 2023. starici zadao više udaraca, što je dovelo do krvarenja i smrti.

Ubistvo je počinio u kući starice koja se nalazi na usamljenom mestu u Tumarama, a kako bi prikrio tragove, njeno telo je zamotao u prekrivač i dušek i sakrio na nepoznatu lokaciju.

Tužilaštvo je istragu u ovom predmetu obavilo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP Tuzlanskog kantona. U istrazi su učestvovali i istražitelji Centra za forenzička ispitivanja, veštačenja i istraživanja Federalne uprave policije.

Strah NAKON ubistva starice Jovanke Đurić veliki strah je naterao četiri srpske povratničke porodice da napuste selo Tumare iz straha za ličnu bezbednost.

U određena veštačenja bila je uključena i Agencija za forenzička ispitivanja i veštačenja Ministarstva bezbednosti u Savetu ministara.

Predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Đorđe Radanović izjavio je da presuda u slučaju Jovanke Đurić kao i mnogi napadi na srpske povratnike na Ozrenu, svedoče o teškom položaju srpskih povratnika na prostoru FBiH, te napomenuo da je u poslednjih pet godina na području Ozrena nestalo pet Srba.

- Nestalo je petoro Srba na području Lukavca, Zavidovića i Maglaja. Očigledno da tamo postoje neke strukture koje na perfidan način plaše Srbe, jer smo imali veliki broj Srba koji je hteo da napusti to područje, a neki su i otišli. Tu nikada nisu živeli muslimani ni Hrvati, to je srpska zemlja. Na ovaj način žele da uklone srpsko stanovništvo sa područja Ozrena - istakao je Radanović.

Dodao je da je područje Ozrena, koje je do 1995. godine bilo u sastavu Republike Srpske, bilo na udaru mudžahedina koji su, kako kaže, očigledno, doneli svoj način verovanja u islam.