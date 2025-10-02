UGLJEVIK JOŠ SVEŽA SEĆANJA NA ŽRTVE SA LISAČE: Žrtvama sva pažnja i počast

Meštani Donjeg Zabrđa, okolnih sela, predstavnici lokalne vlasti i Boračke organizacije obeležili su danas stradanje srpskih boraca na majavičkoj Lisači tokom minulog rata. U tim borbama poginulo je osam boraca Vojske Republike Srpske dok je zarobljen 61 borac, od kojih je većina meštsna Zabrđa, u tuzlanskim kazamatima koji su pre 30 godina pušteni iz zarobljeništva

V Mitrić

Upravo zbog tog istorijskog datuma, 29. septembar je usvojen kao Dan mesne zajednice Donje Zabrđe.

Zamenik načelnika Ugljevika Dražen Jugović istakao je da je svaka žrtva velika kao i bol i žal do neba.

Jugović je naglasio da su rane roda prema stradalnicima i dalje otvorene, a najbolji način da im se odužimo je neprestana i stalna borba za Republiku Srpsku koja se vodi srcem, radom, čašću i poštenjem.

Predstavnici lokalne vlasti na čelu sa Jugovićem položili su venac na spomenik stradalnim meštanima Zabrđa.

Kod spomenika poginulim borcima i meštanima služen je parastos za 16 poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i za 246 meštana ovog sela stradalih tokom Drugog svetskog rata.

Nažalost, kako je rečeno na ovom skupu, "Istorija se ponavlja" i podsetili su da je tokom Drugog svetskog rata zloglasna "Handžar" divizija umorila na najbrutalniji način 246 meštana, dece, žena i staraca koji su im smetali samo zato što su nosili ime Srbinovo.

Predsednik Mjesne zajednice Donje Zabrđe Boško Jović rekao je da je ovo selo podno Majevice veliki stradalnik a da žrtva nikada neće biti zaboravljena.

Jović je dodao da ove godine Zabrđe obeležava pet decenija od bratimljenja sa selom Susek iz opštine Beočin (Srbija) sa kojim su uvek bratski delili i dobro i zlo.