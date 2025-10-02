UGLJEVIK JOŠ SVEŽA SEĆANJA NA ŽRTVE SA LISAČE: Žrtvama sva pažnja i počast
Meštani Donjeg Zabrđa, okolnih sela, predstavnici lokalne vlasti i Boračke organizacije obeležili su danas stradanje srpskih boraca na majavičkoj Lisači tokom minulog rata. U tim borbama poginulo je osam boraca Vojske Republike Srpske dok je zarobljen 61 borac, od kojih je većina meštsna Zabrđa, u tuzlanskim kazamatima koji su pre 30 godina pušteni iz zarobljeništva
Upravo zbog tog istorijskog datuma, 29. septembar je usvojen kao Dan mesne zajednice Donje Zabrđe.
Zamenik načelnika Ugljevika Dražen Jugović istakao je da je svaka žrtva velika kao i bol i žal do neba.
Jugović je naglasio da su rane roda prema stradalnicima i dalje otvorene, a najbolji način da im se odužimo je neprestana i stalna borba za Republiku Srpsku koja se vodi srcem, radom, čašću i poštenjem.
Predstavnici lokalne vlasti na čelu sa Jugovićem položili su venac na spomenik stradalnim meštanima Zabrđa.
Kod spomenika poginulim borcima i meštanima služen je parastos za 16 poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i za 246 meštana ovog sela stradalih tokom Drugog svetskog rata.
Nažalost, kako je rečeno na ovom skupu, "Istorija se ponavlja" i podsetili su da je tokom Drugog svetskog rata zloglasna "Handžar" divizija umorila na najbrutalniji način 246 meštana, dece, žena i staraca koji su im smetali samo zato što su nosili ime Srbinovo.
Predsednik Mjesne zajednice Donje Zabrđe Boško Jović rekao je da je ovo selo podno Majevice veliki stradalnik a da žrtva nikada neće biti zaboravljena.
Jović je dodao da ove godine Zabrđe obeležava pet decenija od bratimljenja sa selom Susek iz opštine Beočin (Srbija) sa kojim su uvek bratski delili i dobro i zlo.
