Republika Srpska

UGLJEVIK JOŠ SVEŽA SEĆANJA NA ŽRTVE SA LISAČE: Žrtvama sva pažnja i počast

В Митрић

02. 10. 2025. u 10:37

Meštani Donjeg Zabrđa, okolnih sela, predstavnici lokalne vlasti i Boračke organizacije obeležili su danas stradanje srpskih boraca na majavičkoj Lisači tokom minulog rata. U tim borbama poginulo je osam boraca Vojske Republike Srpske dok je zarobljen 61 borac, od kojih je većina meštsna Zabrđa, u tuzlanskim kazamatima koji su pre 30 godina pušteni iz zarobljeništva

УГЉЕВИК ЈОШ СВЕЖА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ СА ЛИСАЧЕ: Жртвама сва пажња и почаст

V Mitrić

Upravo zbog tog istorijskog datuma, 29. septembar je usvojen kao Dan mesne zajednice Donje Zabrđe.

Zamenik načelnika Ugljevika Dražen Jugović istakao je da je svaka žrtva velika kao i bol i žal do neba.

Jugović je naglasio da su rane roda prema stradalnicima i dalje otvorene, a najbolji način da im se odužimo je neprestana i stalna borba za Republiku Srpsku koja se vodi srcem, radom, čašću i poštenjem.

Predstavnici lokalne vlasti na čelu sa Jugovićem položili su venac na spomenik stradalnim meštanima Zabrđa.

Kod spomenika poginulim borcima i meštanima služen je parastos za 16 poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i  za 246 meštana ovog sela stradalih tokom Drugog svetskog rata.

Nažalost, kako je rečeno na ovom skupu, "Istorija se ponavlja" i podsetili su da je tokom Drugog svetskog rata zloglasna "Handžar" divizija umorila na najbrutalniji način 246 meštana, dece, žena i staraca koji su im smetali samo zato što su nosili ime Srbinovo.

Predsednik Mjesne zajednice Donje Zabrđe Boško Jović rekao je da je ovo selo podno Majevice veliki stradalnik a da žrtva nikada neće biti zaboravljena.

Jović je dodao da ove godine Zabrđe obeležava pet decenija od bratimljenja sa selom Susek iz opštine Beočin (Srbija) sa kojim su uvek bratski delili i dobro i zlo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U TREBINJU OBELEŽEN 1. OKTOBAR DAN POČETKA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA: Večno sećanje na junake
Republika Srpska

0 0

U TREBINJU OBELEŽEN 1. OKTOBAR DAN POČETKA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA: Večno sećanje na junake

PRVOG dana oktobra u Trebinju se obeležava Dan početka Odbrambeno-otadžbinskog rata 1991-1996. Prvog dana rata, 1. oktobra 1991. godine, od granata ispaljenih sa položaja hrvatskih paravojnih jedinica na Ivanici i u okolini sela Kalađurđevići poginulo je 19 vojnika JNA - devet iz Trebinja, jedan iz Gacka, dva dobrovoljca i sedam pripadnika aktivne vojske.

02. 10. 2025. u 05:00

VOZOVI STALI DA BI PLATA KRENULA: Sindikat Železnica Srpske štrajkom naterao upravu da isplati zaostala primanja
Republika Srpska

0 0

VOZOVI STALI DA BI PLATA KRENULA: Sindikat "Železnica Srpske" štrajkom naterao upravu da isplati zaostala primanja

RADNICI "Železnica Republike Srpske" (ŽRS) kada su videli da ističe septembar i da im nisu uplaćene avgustovske plate odlučili su da zaustave vozove iz Doboja, Banjaluke i Novog Grada jer ne žele više da čekaju zarađene plate. Vozovi u Srpskoj su stali tačno u ponoć 1. oktobra i nisu se pomerili dok nakon 12 sata, negde oko podneva u sredu, pojedinim radnicima ŽRS nisu počele da stiži poruke iz banke da je plata legla na račun.

02. 10. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)