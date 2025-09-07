JEZIVA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo dok je postavljao sigurnosni trougao

NA REGIONALNOM putu R-415, u mestu Rastičevo na području opštine Kupres, juče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život, potvrđeno je iz MUP-a Kantona 10.

Foto: Dražen Požderović

Prema prvim informacijama, R. P. (72) je, upravljajući putničkim vozilom, iz za sada neutvrđenih razloga udario u zaštitnu ogradu pored puta. Nakon što je zaustavio vozilo i izašao napolje da postavi sigurnosni trougao, na njega je naletelo drugo vozilo marke i tipa za sada nepoznatog, kojim je upravljao M. M. (76).

- Tom prilikom, R. P. je zadobio smrtonosne povrede i preminuo na licu mesta - saopšteno je iz MUP-a.

U vozilu stradalog R. P. nalazila su se četiri maloletna putnika, dok su se u drugom automobilu, osim vozača M. M., nalazili i suvozač M. B. (74), kao i dve putnice – J. B. (71) i D. M. (69).

Za sada nema informacija o stepenu povreda ostalih učesnika nesreće.

Zbog uviđaja, koji je obavljen u prisustvu nadležnog dežurnog tužioca, saobraćaj na ovom delu puta bio je potpuno obustavljen od 08:30 do 13:15 časova.

- Telo nastradalog prevezeno je u Banjaluku, gde će sutra u 10:30 časova biti obavljena obdukcija, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti - saopštio je MUP Kantona 10.

Policija nastavlja preduzimanje svih zakonom predviđenih mera i radnji radi utvrđivanja okolnosti nesreće

(Informer)