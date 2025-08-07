Republika Srpska

DVOSTRUKO UBISTVO U ŠAMCU: U toku potraga za ubicom

Novosti online

07. 08. 2025. u 21:30

POLICIJSKI službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19.10 časova na području opštine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice.

ДВОСТРУКО УБИСТВО У ШАМЦУ: У току потрага за убицом

Foto: MUP RS

Na područje Šamca upućena je i Jedinica žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat.

- Povređeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći. O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti - saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

(RTRS)

