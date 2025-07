DODIK PORUČIO: Teško do stabilizacije u BiH bez rešavanja Šmitovih neustavnih odluka

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Kristijan Šmit nije legalan, da njegove odluke nisu prihvatljive, kao i da, dok se ne reše sve njegove ranije donete odluke, stabilizacija u BiH će biti teško postignuta zbog toga što BiH, kako je naveo, ne može da podnese toliki sistem i toliki obim nezakonitih i neustavnih odluka.

Dodik navodi da se Šmitu "osladilo" u BiH "jer dobija veliki novac".

-Razumljivo je da se bori, ima 24.000 evra mesečno, plus apanaže i to je do 41.000 evra. To nijedan funkcioner u EU nema. Danas izgleda da je nedodirljiv, ali nećemo ga prestati ganjati dok god ne ode. Stalo mu je zbog novca koji je dobio, rekao je Dodik u Ugljeviku, prenela je RTRS.

On je naveo da visokog predstavnika biraju potpisnice Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, a to su Srbija, Hrvatska, Republika Srpska, FBiH i zajednički nivo BiH, i to uz konsenzus.

-Njega niko nije birao. Kada ga te strane izaberu, onda ide u Savet bezbednosti UN da potvrdi imenovanje, a on nije potvrđen i to Savet bezbednosti zna. On je to tražio, ali nije bio potvrđen. Naravno, mangupi tamo su povukli priču kad su videli da neće proći, rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je Ustavni sud Nemačke poništio sistem izbora koji se sada nameće u BiH.

-Mi ne priznajemo Ustavni sud BiH, ali će se naći neki subjekti koji imaju pravo da podnesu apelaciju Ustavnom sudu BiH na ovo što je on uradio, sa istom argumentacijom kao što je to aplikant u Nemačkoj uradio, pa da vidimo šta će sad uraditi Ustavni sud BiH? Hoće li doneti neku drukčiju odluku? U tom istom sudu sede dva Nemca, jedan iz Švajcarske, jedan iz Nemačke. rekao je Dodik.

On je dodao da će se onda posegnuti za pričom da se "o odlukama visokog predstavnika ne može odlučivati ni na jednim sudu".

-I Bogu sude, samo njemu ne sude, naveo je Dodik.

