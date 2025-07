VATRA PRETILA DA PROGUTA VIŠE SELA: Iza trebinjskih vatrogasaca još jedna besana i dramatična noć

IZA trebinjskih vatrogasaca ostala je još jedna besana i dramatična noć, tokom koje su se borili sa vatrenom stihijom koja je pretila da proguta više sela u Popovom polju. Kako ističu najiskusniji među njima, ovo je bila jedna od najtežih situacija sa kojom su se ikada suočili.

D. Curać

Najkritičnije je bilo u selima Drijenjani i Mrkonjići, kao i u Mesarima i Kovačini, gde su se vatrogasci istovremeno borili sa vatrom koja se približavala kućama.

- Ovo je bilo strašno, šta nas je zadesilo. Kuće su se u istom trenutku spasavale u više sela. Vatrena stihija je kuljala deset metara uvis, a plamen je kod Mrkonjića čak prelazio put - rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

On dodaje da ima bogato iskustvo sa požarima, ali da ovakvu situaciju još nije doživeo.

- Ne znam ni sam kako su ljudi uspeli da spasu sve kuće i da reaguju na toliko strana u isto vreme. To je bila vatrena linija kojoj se nije video kraj. Uz jak vetar, vatra se spustila do kuća. Svi naši napori od prethodnih dana, sve naprtnjače koje su nošene, sve akcije helikoptera - noćas je sve to bilo dovedeno u pitanje. Ne mogu rečima da opišem kako je to izgledalo. Nikada tako nešto nisam video - kazao je Ćuk.

Borba i dalje traje POŽARI besne širom Trebinja već 11. dan. Vatrena linija se iz Popovog polja širi prema teritoriji opštine Ljubinje. Požar, koji je izbio pre desetak dana u selu Tulje usled udara groma, proširio se na ogromno područje. Procene govore da je do sada zahvaćeno oko 58 kvadratnih kilometara. Na terenu dejstvuje helikopter MUP RS, a borba sa vatrom i dalje traje.

Na terenu su bili vatrogasci iz Trebinja i Lastve, pripadnici Civilne zaštite, Dobrovoljno vatrogasno društvo "Bjelasnica", kao i veliki broj meštana. Ćuk ističe da je situacija bila toliko ozbiljna da su pozvali u pomoć i kolege iz Ljubinja.

- Nismo fizički mogli da postignemo, išli smo na sve strane. Sve je gorelo u istom trenutku i svuda se vikalo: "Spasavajte kuće!" Ljudi su dali poslednji atom snage da se spase šta se spasti može. I sada je situacija teška, a ljudi su iscrpljeni. Imamo i povređenih koji ne mogu više da budu na terenu - rekao je Ćuk.

Tokom cele noći sa vatrogascima je bio i načelnik Štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.

- Ne znam šta da kažem osim da su ljudi na požarnim linijama učinili nemoguće. Kao i one noći u Hrupjelima. U jednom trenutku izgledalo je da će sve da izgori. Zahvaljujući nadljudskom naporu, uspeli su da zaustave požar. Ovo je jedna od najtežih sezona u poslednjih 20 godina - izjavio je Bekan.