DODIK UPOZORIO: Na Bliskom istoku može biti primenjeno nuklearno oružje

SUKOB između Izraela i Irana mogao bi rezultirati upotrebom taktičkog nuklearnog oružja, rekao je ruskim medijima predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

- Nažalost, to ne možemo isključiti - odgovorio je Dodik na pitanje o verovatnoći nuklearne katastrofe zbog sukoba na Bliskom istoku.

- Što se tiče situacije na Bliskom istoku, ovde, verovatno, ne bi trebalo isključiti mogućnost delimične upotrebe takvog taktičkog oružja. Nažalost, sve je to rezultat problema koji nisu rešeni decenijama. Moramo što pre pronaći rešenje za ovo, ali to nije u našim rukama - izjavio je on.

U nedelju uveče, Sjedinjene Američke Države su napale tri iranska nuklearna postrojenja u Isfahanu, Natanzu i Fordovu.

Prema pisanju internet portala Axios, američka strana je unapred obavestila Izrael o predstojećem napadu.

Visoki izraelski zvaničnik rekao je listu da su za napad korišćeni bombarderi B-2.