IZLAZITE, DA VAS NE VIDIM: Pogledajte kako narod "voli" blokadere (VIDEO)
IZGLEDA da blokaderi nisu baš voljeni od strane građana Srbije kako oni tvrde.
Blokaderi ne prestaju da maltretiraju narod Srbije, pa su tako započeli i svoju prljavu kampanju "od kuće do kuće".
Iako se na društvenim mrežama predstavljaju kao "naša deca" i "nobelovci", čini se je stvarnost skroz drugačija i da su u pitanju agresivni ljudi koji uznemiravaju građane Srbije.
Tako je jedan pošten domaćin šokiran prizorom "nobelovaca" na svom pragu odlučio da ih otera jer mu je više dozlogrdilo!
Ova scena odigrala se u Užicu, a gospodin ih je pitao odakle su uopšte blokaderi došli da ga uznemiravaju u njegovom rođenom domu!
Izgleda da blokaderi nisu baš voljeni od strane građana Srbije kako oni tvrde... Puna su im usta lažnih priča o građanima Srbije koji pružaju ruke i dočekuju ih na kućnom pragu.
Narodu su se blokaderi smučili nakon dve godine konstantnog maltretiranja i uznemiravanja!
Snimak možete pogledati OVDE.
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