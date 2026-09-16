Politika

IZLAZITE, DA VAS NE VIDIM: Pogledajte kako narod "voli" blokadere (VIDEO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 23:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZGLEDA da blokaderi nisu baš voljeni od strane građana Srbije kako oni tvrde.

ИЗЛАЗИТЕ, ДА ВАС НЕ ВИДИМ: Погледајте како народ воли блокадере (ВИДЕО)

instagram/licezla

Blokaderi ne prestaju da maltretiraju narod Srbije, pa su tako započeli i svoju prljavu kampanju "od kuće do kuće".

Iako se na društvenim mrežama predstavljaju kao "naša deca" i "nobelovci", čini se je stvarnost skroz drugačija i da su u pitanju agresivni ljudi koji uznemiravaju građane Srbije.

Tako je jedan pošten domaćin šokiran prizorom "nobelovaca" na svom pragu odlučio da ih otera jer mu je više dozlogrdilo!

Ova scena odigrala se u Užicu, a gospodin ih je pitao odakle su uopšte blokaderi došli da ga uznemiravaju u njegovom rođenom domu!

Izgleda da blokaderi nisu baš voljeni od strane građana Srbije kako oni tvrde... Puna su im usta lažnih priča o građanima Srbije koji pružaju ruke i dočekuju ih na kućnom pragu.

Narodu su se blokaderi smučili nakon dve godine konstantnog maltretiranja i uznemiravanja!

Snimak možete pogledati OVDE.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ADVOKAT VASIĆ: U presudi nema zločina protiv čovečnosti da NATO ne bi bio kriv za pogrom Srba
Politika

0 1

ADVOKAT VASIĆ: U presudi nema zločina protiv čovečnosti da NATO ne bi bio kriv za pogrom Srba

HAŠKI branilac Miroslav Vasić izjavio je danas da presudom kojom su bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Selimij osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP Kosovo i Metohija i Albanije niko nije osuđen za krivično delo zločin protiv čovečnosti, a da bi u tom slučaju NATO bio odgovoran za najveći progrom i etničko čišćenje Srba jer je upravo Alijansa potpuno preuzela kontrolu u Pokrajini od tadašnjih jugoslovenskih bezbednosnih snaga.

16. 09. 2026. u 21:37

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat