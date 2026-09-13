BISTRIJE MISLI U SEOSKOJ TIŠINI: Septembar je u više navrata bio važan period u životu Mileve Marić i Alberta Ajnštajna

NAKON što su studentsku ljubav Mileva Marić i Albert Ajnštajn krunisali brakom na pravoslavni Badnji dan 1903. u zgradi gradske opštine u Bernu, taj događaj su obeležili večerom u gradu sa kumovima (Konrad Habiht, švajcarski matematičar, i Moris Solovin, rumunski filozof i matematičar). Medenog meseca nije bilo, s novcem su oskudevali, ali je Albert sav važan govorio: "Stojimo sami protiv celog sveta!" Stanovi u kojima su živeli postali su kabineti za zajednička teorijska istraživanja iz fizike, gde su nastali mnogobrojni naučni radovi.

1907. Sede Mileva Marić, sin Hans i sestra Zorka, stoje brat Miloš i rođaka Sofija Galić / Foto knjiga Đorđa Krstića

U narednim godinama zajedničkog života ispostavilo se da su im se brojni važni događaji dešavali baš u septembru.

Krajem septembra 1905. poslali su u "Anale fizike" možda najpoznatiji članak u istoriji nauke, na samo tri stranice, koji su čitali Avram Fedorovič Jofe i Vilhelm Rendgen.

Avram Fedorovič Jofe, ruski fizičar i član Akademije nauka SSSR-a je u oktobru 1955, nekoliko meseci nakon Albertove smrti, objavio članak posvećen uspomeni na Alberta u vodećem ruskom žurnalu za fiziku. On je napisao da su u septembru 1905. u "Analima fizike" objavljena tri članka koja su utemeljila tri osnovna principa na kojima se razvijala fizika 20. veka. Sudbina je uredila da Jofe te 1905. radi kao asistent kod Vilhelma Rendgena koji je tada bio u uređivačkom odboru "Anala fizike", te je čitao radove pre objavljivanja. Jofe piše da je tada video sva tri epohalna rada čiji je autor bio izvesni "Ajnštajn-Marić", do tada nepoznati službenik u Zavodu za patente u Bernu.

Bračni par Ajnštajn ponovo (po drugi put) dolazi u Srbiju u septembru 1907. Kada su stigli u Novi Sad, nova kuća Marićevih već je krasila Kisačku br. 20.

Albert je obožavao da se vozi tramvajem po Srpskoj Atini, kako su zvali Novi Sad. Bez vodiča, potpuno sam, upoznao je grad, dok je Mileva često ostajala kod kuće u razgovoru sa majkom i sestrom Zorkom. Predveče bi Albert, Mileva i sin Hans zajedno šetali po gradu, dok je Albert foto-aparatom zabeležio mnoge divne trenutke. Taj Albertov foto-aparat i neobična lula sa dugom drškom danas se nalaze u Srbiji, u Muzeju grada Novog Sada.

Sa Milevinim bratom Milošem, Albert je nekoliko puta posetio elitnu kafanu hotela "Carica Jelisaveta", gde su se sastajali sa Miloševim prijateljima, među kojima je bio i dr Aleksandar Moč, predsednik Matice srpske.

Ova luksuzna kafana bila je tradicionalno mesto okupljanja aristokratije i otmenog sveta. Mileva je ponekad odlazila u kafanu sa mužem i bratom, volela je da sluša muziku i da se veseli. Po pisanju mr Živka V. Markovića, naručivala je narodne pesme po svom izboru, a omiljena joj je bila "Kad te vidim na sokaku poznajem te po koraku, Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče!"

Albert, Mileva i sin Hans / Foto Wikipedia

Jedne večeri je tokom razgovora Albert rekao prisutnima: "Moja je žena meni potrebna. Ona meni rešava sve matematičke probleme", a Mileva se saglasila sa njegovom izjavom.

Oni ponovo dolaze u Srbiju u septembru 1913. Bio je to Albertov treći dolazak u Srbiju, peti za Hansa i prvi za malog Eduarda. Svi su se obradovali ovoj poseti, a Milevini roditelji naročito - ovoga puta videli su oba unuka!

Mileva i Albert su sinove ostavili u Novom Sadu i sa Milevinim ocem otputovali u Kać 15. septembra. Ponešto su zajednički pisali i ozbiljno razgovarali, što je ostalima na salašu bilo prilično dosadno. Najverovatnije su radili na pripremi Albertovog predavanja u Beču. Ona je umela da snažno utiče na njega kako bi prionuo na rad, da se sav posveti tome. Po vlastitom priznanju, Albert radnih navika nikada pre Mileve nije imao.

Kada bi Mileva odlučnim glasom (primera radi) predložila pauzu, seli bi na bicikle i satima se vozili po vojvođanskoj ravnici. Posetili su Titel nekoliko puta, da Mileva poseti svoje rodno mesto i porodicu Ružić, gde se fotografisala sa svojim nećakom (Emil Ružić, rođ. 1913) u naručju. Bili su i na venčanju Milevinog rođaka (Milevin brat od tetke Đulke - Mija Miškov) u selu Vilovu, na pola puta između Kaća i Titela.

Već 20. septembra Albert i Mileva su se dopisnicom javili prijatelju u Cirih. Albert je napisao: "Dragi gospodine, od ponedeljka sam ovde u seoskoj tišini kod moje tašte i tasta. Sutra sa ženom putujem za Beč. U utorak imam nastup na trapezu (predavanje). Zatim ću posetiti neke rođake u Nemačkoj, a u Cirih se vraćam početkom oktobra".

I tako su Albert i Mileva, pet godina nakon otvaranja hotela "Moskva" u Beogradu konačili u prestonici. Međutim, i danas se apartman u hotelu "Moskva" zove "Albert Ajnštajn" umesto "Mileva i Albert Ajnštajn".

Jedan od važnih septembarskih događaja u njihovom životu svakako je bilo krštenje njihovih sinova u Nikolajevskom hramu prekoputa Kisačke ulice, br. 20. Crkveni obred je obavio paroh Teodor Milić, a kum na krštenju bio je poznati novosadski lekar dr Laza Marković, zvani Mrgud. List "Zastava" o tome je izveštavao 23. septembra 1913.

Milevini roditelji su povremeno finansijski pomagali ćerku i zeta. Pisali su im: "Mi smo se dogovorili da se vi zadovoljite s tim da vam pošaljemo 1.000 kruna, pa vi tamo kupite, po vašoj volji". Od tog novca, mladi supružnici su kupili dve sofe, dve stolice i sto na razvlačenje, a to stoji u beležnici trgovca nameštaja iz Berna od 24. septembra 1908.

Kada je u avgustu 1929. Albert došao u Cirih na 16. Kongres cionista, kao potpresednik tog udruženja, nedelju dana je boravio kod Mileve i svima se hvalio: "Odseo sam kod prve žene!" Bili su razvedeni već 10 godina...

Ubrzo nakon toga, ćerka Ruže Šaj piše Milani Bota Stefanović iz Ciriha 2. septembra 1929: "Mica se pomalo odmara, bila je sva umorna od tih mnogobrojnih poseta za vreme cionističkog kongresa".

Odlazak u Ameriku

ZBOG progona Jevreja u Hitlerovoj Nemačkoj, Albert je 9. septembra 1933. prešao u Englesku, a nekoliko nedelja posle toga je sa Elzom (drugom suprugom, koja mu je bila sestra od tetke), u najvećoj tajnosti otputovao u Ameriku. Sa njima su otputovali i mlađa Elzina ćerka Margot sa suprugom i Albertova sekretarica Helen Dukas.