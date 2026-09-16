TAJNA KAMENIH GLAVA STARIH 3.000 GODINA: Izložba u Nišu povodom velikog jubileja diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika

IZLOŽBA „Kolosalne glave Meksičkog zaliva“, koja donosi fotografije monumentalnih kamenih skulptura starih više od tri hiljade godina, prvi put je predstavljena u Srbiji, u Nišu.

foto: Grad Niš

Postavka je organizovana povodom 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika, a čini je 29 fotografija u boji i crno-beloj tehnici, formata 90 puta 120 centimetara.

Na fotografijama su prikazane kolosalne kamene glave, ali i mesta na kojima su pronađene. Reč je o monumentalnim skulpturama koje je stvorila civilizacija Olmeka u pretkolumbovskoj Mezoamerici. Do danas je potvrđeno 17 ovakvih glava, a sve se nalaze u Meksiku, na području saveznih država Verakruz i Tabasko.

Njihova visina kreće se od 1,17 do 3,4 metra, dok neke teže gotovo 50 tona. Isklesane su iz ogromnih blokova vulkanskog bazalta, koji su do mesta na kojima su pronađene transportovani sa udaljenosti i do 130 kilometara.

— Grad Niš i Ambasada Meksika u Srbiji organizuju izložbu „Kolosalne glave Meksičkog zaliva“. Sve je to u sklopu obeležavanja 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika. Bitno je da je izložba prvi put prikazana u Srbiji, odnosno da je prikazana baš u našem gradu. Dovoljno je da kažemo da postavku čini 29 fotografija koje donose priču o tim impozantnim kamenim glavama. Imamo 29 fotografija u boji i crno-beloj tehnici. Otkriveno je 17 kolosalnih glava. Njihova visina kreće se od 1,7 do 3,4 metra, a neke od njih teške su čak i do 20 tona — kaže Suzana Jovanović, načelnica Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport.

Skulpture prikazuju muške glave sa karakterističnim kacigama ili pokrivalima za glavu, zbog čega se smatra da predstavljaju moćne olmečke vladare. Olmeci su naseljavali tropske ravnice na jugu centralnog Meksika između 1200. i 400. godine pre nove ere, a smatraju se začetnicima brojnih dostignuća kasnijih mezoameričkih civilizacija, među kojima su Maje i Asteci.

Kako su bez savremene tehnologije uspeli da ogromne blokove bazalta prevezu kroz nepristupačan teren, jedno je od pitanja koje i danas intrigira istraživače. Nije do kraja razjašnjena ni njihova tačna namena. Dok većina naučnika smatra da kolosalne glave predstavljaju portrete istaknutih vladara, postoje i teorije da su imale važnu ulogu u drevnim ritualima.

Izložbu je priredio Nacionalni institut za antropologiju i istoriju Meksika, a Niš je prvi grad u Srbiji u kojem je ova postavka predstavljena.