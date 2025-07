USPOMENA NA VOJNIČKE DANE: Služili vojsku zajedno, a onda se sreli u Srpskoj Crnji

BOEMSKE noći u Srpskoj Crnji, banatskoj varošici na granici sa Rumunijom, bile su sjajna prilika da se nakon trideset godina, ponovo vide i siti ispričaju, dvojca drugara iz vojničkih dana.

Bojan Marčeta

Goran Savin iz Srpske Crnje i vodnik Igor Žabaljac, sada već davne, 1995. godine proveli su, deo vojnog roka zajedno, u Crnoj Gori, na poluostrvu Luštica u Bokokotorskom zalivu, na najvišem vrhu, oko 600 m nadmorske visine.

- Poenta je u tome što je Igor bio podoficir, ali i drugar, prijatelj sa nama običnim vojnicima - kaže poznati Crnjanski učitelj i fudbalski golman, Goran Savin, prisećajući se sjajne atmosfere u kasarni, predivnog pogleda na more, Boku.

- Sjajno to sudbina uredi, eto mu naneo u Srpsku Crnju i obradovao me je Goranov poziv da se nakon toliko godina vidimo, evociramo uspomene, trudio sam se da budem dobar starešina - kaže Goran, potvrđujući da je vojnike vozikao kamionom na kupanje, do grada i bio pre svega prijatelj.

Igor već dvadeset godina nije u vojsci, bavi se drugim poslom, živi i Šapcu i sa suprugom Tanjom, svojim motorom, došao je na skup bajkera u Srpsku Crnju.

Za njegov dolazak, sasvim slučajno saznao je Goran i svom nekadašnjem vodniku, ali i prijatelju, priredio srdačan doček u kući Đure Jakšića, koja je danas muzej.

- Godine baš lete, a kao da je juče bilo, prisetili smo se vojničkih dana, brojnih anegdota, zgoda i nezgoda i dogovorili novi susret i druženje - dodao je na kraju popularni Uča iz Srpske Crnje.