JUBILEJ POSVEĆEN ĆOLETU: Na nesvakidašnji način najuspešnija generacija vršačke gimnazije obeležila 60 godina mature

Nakon tradicionalnog okupljanja u zgradi nekadašnje škole, u kojoj se danas nalazi Školski centar „Nikola Tesla“, u Narodnom pozorištu „Sterija“ priredili su promociju svoje jedinstvene knjige sećanja „60 godina kasnije“, sa pričama iz života 33 „klasića“, koji su želeli da napišu po neki red o sebi. Premijerno je prikazan i dokumentarni film o najistaknutijem pojedincu iz cele generacije – Ćoletu, kako su u gimnazijskim danima nazivali Radomira Putnika, koji baš ovih dana treba da dobije prestižnu Sterijinu nagradu za životno delo.

-Naša generacija je imala 118 maturanata i kao retko koja je iznedrila mnoge lekare, profesore, pravnike, elektroinženjere, doktore nauka, jednog generala i jednog ministra, Branislava Miloševića, koji je bio deo Vlade 1986-87. godine. Ćole je, međutim, bio jedinstven. Svi smo ponosni na to što je postao kulturni stvaralac od nacionalnog značaja, iako sam ja lično od detinjstva mislio da će on biti ili biznismen ili muzičar – obrazložio je Dragoslav Živojnov, koji je u „Novostima“ objavio mnogo ekskluzivnih priča o svom drugaru iz škole.

Iako je po završetku gimnazije zanavek otišao iz Vršca i postao znameniti Zemunac, Radomir Putnik se grada svoje mladosti nikada nije odrekao. U poslednjoj deceniji posećuje ga bar jednom godišnje, kada se maturanti iz 1965. godine tradicionalno okupljaju da evociraju uspomene.

-Za nas je veoma značajan trenutak bio kada je škola uvela plinsko grejanje, pa nam je direktor dozvolio da sami preuredimo podrum, u kom se do tada čuvao ugalj. Dobili smo oko 300 kvadrata prostora za sportske aktivnosti i igranke. Tada nije bilo kafića i velikih mogućnosti za zabavu, ali smo se tu izvanredno družili, što sa radošću činimo i 60 godina kasnije – rekao nam je Putnik, uz žaljenje što je već trećina generacije „zauvek otišla“.

Iste emocije gaji i general major dr Todor Petković, koji je u penziju otišao kao zamenik načelnika Uprave za bezbednost Vojske Jugoslavije. Najponosniji je na to što su ih u gimnaziji motivisali da se međusobno druže i oslanjaju jedni na druge, te ne čudi što na svako okupljanje dođu svi kojima zdravstveno stanje to dozvoljava. Ovoga puta ih je bilo oko 35.

Pamtim ih po dobru

JUBILARNOM skupu vršačkih gimnazijalaca prisustvovala je i jedina živa profesorka koja im je predavala, čuvena matematičarka Đurđevka Pantić (90).

-Ovu generaciju poznajem od prvog razreda i pamtim ih samo po dobrom. Deca su u to vreme bila drugačija, poštovala su profesore. Nije bilo problema kao sada, jer se znao odnos profesor-učenik. Bila sam stroga, ali su me voleli. To se oseća i danas, jer insistiraju da dođem na svako slavlje, iako mi godine to više ne dozvoljavaju – rekla je profesorka Pantić, koja je uprkos zdravstvenim tegobama zadržala vedar duh i bistar um.