BRAUNI KEKSIĆI: Gotovi za manje od sat vremena
Ako vam treba brz, a bogat čokoladni desert – bilo za goste, porodicu ili samo za sebe – ovi brauni keksići su pravi izbor. Kombinuju ukus intenzivne čokolade sa mekanom, vlažnom unutrašnjošću, baš kao mali brauni u obliku keksa. Spremni su za manje od 60 minuta, uključujući vreme hlađenja.
Sastojci
- 6 kašika nesoljenog putera
- 170 gr tamne čokolade (sitno seckane ili u kapima)
- ½ šolje belog šećera
- ½ šolje svetlo smeđeg šećera (plutano)
- 2 jaja
- ½ kašičice vanile
- ⅛ kašičice ekstrakta kafe (po želji)
- ¾ šolje glatkog brašna
- ¼ šolje kakaa u prahu (nezaslađenog)
- ½ kašičice praška za pecivo
- ¼ kašičice soli
Priprema:
Stavite 6 kašika neslanog putera i 170 g mrvica crne čokolade u posudu pogodnu za mikrotalasnu. Zagrejte u mikrotalasnoj i mešajte u kratkim intervalima od 20 sekundi dok se čokolada potpuno ne otopi. Ostavite da se ohladi.
U velikoj posudi pomešajte ½ šolje kristalnog šećera, ½ šolje svetlo smeđeg šećera, 2 velika jaja, ½ kašičice ekstrakta vanile i ⅛ kašičice ekstrakta kafe (opciono).
Koristite ručni mikser na srednjoj brzini da mešate 5 minuta dok smesa ne postane bleda, svetla i prozračna. Umešajte otopljenu smesu putera i čokolade. Ostavite sa strane.
U posudi srednje veličine pomešajte ¾ šolje univerzalnog brašna, ¼ šolje nezaslađenog kakao praha, ½ kašičice praška za pecivo i ¼ kašičice soli. Umešajte smesu brašna u vlažnu smesu (testo će biti rastresito). Ohladite 20 minuta dok se testo ne ohladi i ne postane dovoljno čvrsto da se oblikuju kuglice.
Zagrejte rernu na 175°C i obložite pleh papirom za pečenje. Koristite standardnu kašiku za kolače od 2 kašike da biste oblikovali kuglice od testa i postavite ih na razdaljini od pet centimetara na pripremljeni pleh. Pecite 14-16 minuta (prilagodite vreme po potrebi). Ostavite kolačiće da odstoje na plehovima 2-3 minuta pre nego što ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade. Ohlađene kolačiće čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.
Uživajte!
