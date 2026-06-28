POSNA RUSKA SALATA SA TUNJEVINOM: Kremasta i zasitna, a ukusom osvaja sva čula
UZ male izmene, ovaj omiljeni klasik dobija posnu verziju koja je jednako kremasta i ukusna.
Bilo da se odlučite za tunjevinu ili šampinjone kao zamenu za meso, rezultat je salata koja se slaže uz svako jelo i koju će rado jesti i oni koji inače izbegavaju majonez.
Sastojci:
- 1 kesa mešavine povrća za rusku salatu
- 1 konzerva tunjevine u sopstvenom soku
- 200 g posnog majoneza
- 3-4 kisela krastavčića
- so i biber po ukusu
Priprema:
Povrće skuvajte u blago posoljenoj vodi dok ne omekša, zatim ga ocedite i ostavite da se potpuno ohladi.
Tunjevinu dobro ocedite i usitnite, pa dodajte u ohlađeno povrće.
Kisele krastavčiće iseckajte na sitno i umešajte u salatu.
Ako se odlučite da koristite šampinjone umesto tunjevine
iseckajte ih na sitne kockice i kratko prodinstajte dok ne omekšaju, pa ih dodajte u smesu.
Dodajte posni majonez, posolite i pobiberite po ukusu, pa sve dobro promešajte dok ne dobijete kremastu strukturu.
Salatu stavite u frižider da se ohladi i da se ukusi sjedine pre serviranja. Otkrijte i kako se pravi ruska salata bez majoneza.
(Informer)
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