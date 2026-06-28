Salate i čorbe

POSNA RUSKA SALATA SA TUNJEVINOM: Kremasta i zasitna, a ukusom osvaja sva čula

V.N.

28. 06. 2026. u 18:11

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UZ male izmene, ovaj omiljeni klasik dobija posnu verziju koja je jednako kremasta i ukusna.

ПОСНА РУСКА САЛАТА СА ТУЊЕВИНОМ: Кремаста и заситна, а укусом осваја сва чула

Foto: Printskrin

Bilo da se odlučite za tunjevinu ili šampinjone kao zamenu za meso, rezultat je salata koja se slaže uz svako jelo i koju će rado jesti i oni koji inače izbegavaju majonez.

 

Sastojci:

  • 1 kesa mešavine povrća za rusku salatu
  • 1 konzerva tunjevine u sopstvenom soku
  • 200 g posnog majoneza
  • 3-4 kisela krastavčića
  • so i biber po ukusu

 

Priprema:

Povrće skuvajte u blago posoljenoj vodi dok ne omekša, zatim ga ocedite i ostavite da se potpuno ohladi.

Tunjevinu dobro ocedite i usitnite, pa dodajte u ohlađeno povrće.

Kisele krastavčiće iseckajte na sitno i umešajte u salatu.

Ako se odlučite da koristite šampinjone umesto tunjevine

iseckajte ih na sitne kockice i kratko prodinstajte dok ne omekšaju, pa ih dodajte u smesu.

Dodajte posni majonez, posolite i pobiberite po ukusu, pa sve dobro promešajte dok ne dobijete kremastu strukturu. 

Salatu stavite u frižider da se ohladi i da se ukusi sjedine pre serviranja. Otkrijte i kako se pravi ruska salata bez majoneza.

(Informer)

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