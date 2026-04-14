BOGATSTVO UKUSA: Svinjetina u sosu od ostriga, kinesko jelo koje spaja slano, slatko i aromatično

Bojana Jovanović

14. 04. 2026. u 07:00

SVINjETINA u sosu od ostriga je klasično kinesko jelo, poznato po bogatstvu ukusa koji spaja slatko, slano i aromatično.

БОГАТСТВО УКУСА: Свињетина у сосу од острига, кинеско јело које спаја слано, слатко и ароматично

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

500 g svinjskih šnicli, 2 crvene paprike, žuta paprika, zelena paprika, 2 kašike ulja od susama, 2 čena belog luka, 150 g mlevenog pečenog kikirikija, malo indijskog oraha, 2 mlada crna luka; Za sos: 60 ml sosa od ostriga, 180 ml goveđe supe, 2 kašike meda, 2 kašičice kukuruznog skroba, kašika ribljeg sosa.

Priprema:

U dubljoj činiji pomešajte goveđu supu, sos od ostriga, med, kukuruzno skrobno brašno i riblji sos. Sve dobro umutite, tako da smesa postane homgena, i začite po želji. Paprike očistite i isecite na duguljaste, kraće komadiće, približno jednake veličine. Šnicle isecite na trake, pa potom na manje komade.

U tiganju zagrejte ulje na srednjoj temperaturi i kratko propržite meso – to radite iz nekoliko puta, da se ne bi izdinstalo ako sipate celu količinu odjednom. Zatim prelijte sosom, dodajte sitno seckani beli luk, poklopite i kuvajte još 45 minuta na umerenoj temperaturi. Umešajte seckanu papriku, seckani mladi luk, indisjki orah i mleveni pečeni kikiriki, kuvajte još pola sata i sklonite sa ringle.

Po želji možete poslužiti uz kuvani pirinač.

