RAT na Bliskom istoku, dan 45.

Šteta od američko-izraelskih napada 270 milijardi dolara

Preliminarne procene pokazuju da šteta od američkih i izraelskih napada iznosi oko 270 milijardi dolara, izjavila je Fatma Muhadžerani, portparol iranske vlade.

Jedna od tema koju naš pregovarački tim trenutno promoviše, a o kojoj se razgovaralo i u Islamabadu, jeste pitanje reparacija, dodala je ona.

Strahovito granatiranje

Posledice izraelskog granatiranja sela Ajn Al-Mizrab na jugu Libana sinoć, u kojem je poginuo jedan libanski civil.

Netanjahu: Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je sinoć da Evropa gubi kontrolu nad odgovornošću da brani civilizaciju od varvarstva, kao i da je zaboravila mnogo toga u vezi sa Holokaustom.

Džej Di Vens optužio Iran za "ekonomski terorizam"

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens optužio je Iran za "ekonomski terorizam" zato što je Teheran zatvorio Ormuski moreuz.

"Zatvaranje moreuza od strane Irana predstavlja ekonomski terorizam protiv celog sveta. Oni su u osnovi pretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz", rekao je Vens za američki Foks njuz.

Kako je istakao, "dvoje mogu da igraju tu igru".

"Ako Iranci pokušaju da se uključe u ekonomski terorizam, pridržavaćemo se jednostavnog principa da nijedan iranski brod ne izađe", naveo je on.

Udar na Liban

Stambena zgrada je pretrpela veliku štetu nakon što je bila meta izraelskog vazdušnog napada u gradu Tebnin na jugu Libana.

Šef Hezbolaha Naim Kasem odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, preneo je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i verske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude deo države Izrael.

U međuvremenu, još jedan visoki zvaničnik političkog saveta Hezbolaha, Vafik Safa, rekao je da ta grupa neće prihvatiti nikakve sporazume koji bi mogli da proisteknu iz direktnih pregovora Libana i Izraela u SAD, kojima se Hezbolah snažno protivi.

Pakistan predlaže da bude domaćin pregovora SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, pre isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su danas dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gde će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili deo tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

SAD i Iran postigli su sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je stupio na snagu 8. aprila, nakon 40 dana sukoba. Američko-izraelski napadi na Iran počeli su 28. februara, nakon što na pregovorima o iranskom nuklearnom programu nije postignut sporazum, a istog dana Iran je počeo napade na Izrael i okolne zemlje, navodeći da to čini zbog američkog prisustva u njima.

Iran zahteva nadoknadu štete od pet zemalja regiona zbog rata

Ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Teheran zahteva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana.

- Ovih pet zemalja su svojim nezakonitim delima prekršile svoje obaveze prema Islamskoj Republici Iran po međunarodnom pravu. One moraju u potpunosti nadoknaditi štetu nanesenu Islamskoj Republici Iran, uključujući isplatu nadoknade za svu materijalnu i moralnu štetu nastalu usled njihovih međunarodno nezakonitih dela - rekao je Iravani, prenosi danas Tasnim.

Dokument sa ovim zahtevom je upućen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i predsedniku Saveta bezbednosti UN, čiju funkciju Bahrein obavlja ovog meseca.

Kineski tanker pod sankcijama SAD prošao Ormuski moreuz iz luke u UAE

Kineski tanker "Rič stari", koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prošao je danas kroz Ormuski moreuz nakon što je isplovio iz luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uprkos američkoj blokadi, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju na sajtu Marine traffic.

Podaci pokazuju da je tanker sa kineskom posadom utovario teret u svojoj poslednjoj luci pristajanja, Hamriji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Rič Stari" je prvi tanker koji je prošao kroz Ormuski moreuz i koji je izašao iz Persijskog zaliva od juče u 16.00 sati po srednjoevropskom vremenu, kada je počela američka blokada saobraćaja iz iranskih luka, prenosi Rojters.

Kalas osudila slom međunarodnog prava

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas osudila je sinoć na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija slom međunarodnog prava na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Ona je upozorila da se svet trenutno nalazi u najtežoj situaciji od Drugog svetskog rata i da eskalacija krize na Bliskom istoku gura globalni poredak i energetska tržišta na ivicu propasti, preneo je Politiko.

- Zajedno, krize u Evropi i na Bliskom istoku predstavljaju najjasniji znak napuštanja starih pravila, uključujući i Povelju UN - navela je Kalas.

Rubio će učestvovati u izraelsko-libanskim pregovorima?

Američki državni sekretar Marko Rubio učestvovaće u direktnim pregovorima između Izraela i Libana u utorak, rekao je zvaničnik Stejt departmenta.

Američki ambasador u Libanu Mišel Isa i savetnik Stejt departmenta Majkl Nidam takođe će biti deo američke delegacije za pregovore, koji će se održati u američkom Stejt departmentu.

Izraelsku i libansku delegaciju predvodiće njihovi ambasadori, Jehiel Lajter i Nada Hamadeh.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja