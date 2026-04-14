Svet

TUČE EVROPSKO SRCE, ALI BEZ MIGRANATA: Brisel odahnuo posle pobede Petera Mađara, svestan da se Mađarska ipak neće promeniti preko noći

ТУЧЕ ЕВРОПСКО СРЦЕ, АЛИ БЕЗ МИГРАНАТА: Брисел одахнуо после победе Петера Мађара, свестан да се Мађарска ипак неће променити преко ноћи

Foto: Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia

Pljušte čestitke na račun Tise iz Brisela i vodećih zemalja Unije.

Brisel veruje da je ovo način da se konačno izbegnu mnogobrojne blokade koje je zvanična Budimpešta s Viktorom Orbanom nametala unutar zajedničke politike.

Predsednica Evorpske komisije Ursula fon der Lajen je ocenila da će EU sada imati priliku da donosi jedinstvenije odluke.

U EU očigledno smatraju da će s Mađarom lakše prolaziti zajednička politika.

Posmatrači koji slede većinsku evropsku orijentaciju navode da i Ukrajina ima razloga da bude zadovoljna. Ali, istovremeno upozoravaju da Kijev neće dobiti blanko podršku Budimpešte, te da će budući premijer pre svega voditi računa o interesima Mađarske.

Najgledaniji mediji u francuskoj naglašavaju da Mađar dolazi kao "insajder" iz Orbanovog političkog krila, ističu njegovu konzervativnu liniju i poručuju da se neće sutradan, posle njegovog izbora, na ulicama Budimpešte naglo pojaviti migranti, niti će biti moguće viđati zabrađene došljakinje na trotoarima mađarskih gradova.

Mađaru su čestitali i oni lideri koji se iz ugla Brisela smatraju populističkim, poput premijera Slovačke Roberta Fica ili Italije Đorđe Meloni, koja nije propustila da napomene i dosadašnje bliske veze s Viktorom Orbanom. Analitičari smatraju da su porazom Orbana udarac doživele suverenističke snage u Evropi, ali i čak tri svetske sile – Rusija, SAD i Kina, s kojima je zvanična Budimpešta do sada održavala tesne veze.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 0

KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu

U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je “zapanjujuće” potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film “Desiće se večeras”.

13. 04. 2026. u 23:11

Politika
Tenis
Fudbal
