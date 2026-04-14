TUČE EVROPSKO SRCE, ALI BEZ MIGRANATA: Brisel odahnuo posle pobede Petera Mađara, svestan da se Mađarska ipak neće promeniti preko noći
MEJNSTRIM Evropa je odahnula posle pobede Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
Pljušte čestitke na račun Tise iz Brisela i vodećih zemalja Unije.
Brisel veruje da je ovo način da se konačno izbegnu mnogobrojne blokade koje je zvanična Budimpešta s Viktorom Orbanom nametala unutar zajedničke politike.
Predsednica Evorpske komisije Ursula fon der Lajen je ocenila da će EU sada imati priliku da donosi jedinstvenije odluke.
U EU očigledno smatraju da će s Mađarom lakše prolaziti zajednička politika.
Posmatrači koji slede većinsku evropsku orijentaciju navode da i Ukrajina ima razloga da bude zadovoljna. Ali, istovremeno upozoravaju da Kijev neće dobiti blanko podršku Budimpešte, te da će budući premijer pre svega voditi računa o interesima Mađarske.
Najgledaniji mediji u francuskoj naglašavaju da Mađar dolazi kao "insajder" iz Orbanovog političkog krila, ističu njegovu konzervativnu liniju i poručuju da se neće sutradan, posle njegovog izbora, na ulicama Budimpešte naglo pojaviti migranti, niti će biti moguće viđati zabrađene došljakinje na trotoarima mađarskih gradova.
Mađaru su čestitali i oni lideri koji se iz ugla Brisela smatraju populističkim, poput premijera Slovačke Roberta Fica ili Italije Đorđe Meloni, koja nije propustila da napomene i dosadašnje bliske veze s Viktorom Orbanom. Analitičari smatraju da su porazom Orbana udarac doživele suverenističke snage u Evropi, ali i čak tri svetske sile – Rusija, SAD i Kina, s kojima je zvanična Budimpešta do sada održavala tesne veze.
