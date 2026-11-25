BRISEL UVODI NOVE SANKCIJE, A RAČUN PLAĆAJU GRAĐANI: Zaharova zatražila da EU otkrije koliko će ih to koštati
EVROPSKA unija treba da bude iskrena prema svojim građanima i da uz svaku meru u novom paketu antiruskih sankcija navede koliko će ona koštati evropske budžete i odakle će biti obezbeđena sredstva za pokrivanje tih troškova, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
Govoreći u programu radija Sputnjik, Zaharova je ocenila da je Evropska komisija predlogom 22. paketa sankcija protiv Rusije pokazala „potpuno bezumlje“.
- Posle svake stavke tih sankcija Evropska komisija treba da napiše koliko će to koštati Evropsku uniju, odnosno budžet tog udruženja, kao i budžete pojedinačnih država. To bi bilo pošteno - rekla je Zaharova.
- To bi bilo pošteno ne prema nama, nama je svejedno, već prema sopstvenim građanima i samoj Evropskoj uniji - istakla je Zaharova, podsećajući da je EU prvobitno osnovana kao ekonomska zajednica.
Prema njenim rečima, sve je više onih koji shvataju da je šteta naneta ekonomijama zemalja Evropske unije dostigla razmere koje zahtevaju ozbiljno upozorenje i da je direktno povezana sa politikom Evropske komisije.
Evropska komisija je 23. novembra predložila 22. paket sankcija protiv Rusije, koji, između ostalog, predviđa zabranu učešća ruskih sportista na takmičenjima pod nacionalnom zastavom, kao i pooštravanje viznih ograničenja.
Komentarišući inicijativu lidera Danske, Švedske, Poljske, Finske, Estonije, Letonije i Litvanije da se ruskim i beloruskim sportistima obustavi izdavanje viza, Zaharova je ocenila da takve mere nemaju nikakve veze sa geopolitikom, već predstavljaju diskriminaciju i ispoljavanje mržnje na nacionalnoj osnovi.
- Kada su shvatili da se ništa slično neće primenjivati ni na simbole drugih zemalja, niti na njihovo učešće na sportskim takmičenjima, svima je postalo jasno da je reč upravo o ispoljavanju nacionalizma i segregaciji ljudi po nacionalnoj osnovi - rekla je Zaharova.
Ona je navela da su događaji na Bliskom istoku i agresija protiv Irana, prema njenoj oceni, pokazali da su zapadna obrazloženja o korišćenju sporta za slanje „geopolitičkih signala“ bila neiskrena.
Zaharova je zaključila da se slične diskriminatorne mere primenjuju i u ekonomskoj sferi, ocenjujući da postupci kolektivnog Zapada prema građanima Rusije i Belorusije podsećaju na mizantropske ideologije iz prošlosti.
(Sputnjik)
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