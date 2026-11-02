MOSKVA POSLALA OŠTRU PORUKU AMERICI I IZRAELU: Novi napadi neće slomiti Iran, dobro razmislite pre nego što udarite
SITUACIJA u vezi sa Iranom, koji je bio izložen ničim izazvanoj agresiji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, i dalje je složena.
Sukob još nije rešen, a njegove posledice odražavaju se i prepliću sa drugim kriznim procesima na Bliskom i Srednjem istoku. Posebno zabrinjavaju signali da se planiraju nove vojne akcije protiv Irana, navodi se u odgovoru Marije Zaharove, portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije, na pitanje medija o aktuelnoj situaciji u vezi sa Iranom.
- Tragično iskustvo proteklih meseci pokazuje da vojne avanture, koje u Iranu seju smrt i razaranja, ne mogu da slome volju iranskog naroda da brani suverenitet i nezavisnost svoje zemlje. Oni koji danas prete novim udarima trebalo bi dobro da razmisle o tome -poručila je zvaničnica ruskog MSP-a.
Napomenula je da Rusija smatra da je neophodno intenzivirati diplomatske aktivnosti radi normalizacije situacije.
- Podržavamo napore posrednika i sa svoje strane pružamo pomoć pregovaračkom procesu, potvrđujući spremnost da doprinesemo kako pronalaženju rešenja prihvatljivih za sve strane, tako i njihovoj kasnijoj realizaciji. O tome je, između ostalog, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov razgovarao sa arapskim i iranskim predstavnicima tokom svoje nedavne posete regionu - podvukla je Zaharova.
Dodala je da Rusija očekuje da će situacija u Ormuskom moreuzu što pre biti vraćena u normalne tokove, uz dužno uvažavanje legitimnih interesa kako država koje izlaze na ovaj moreuz, tako i zemalja koje žele da nesmetano i bezbedno koriste ovaj pomorski put od ključnog značaja za svetsku privredu.
- To se u potpunosti odnosi i na Iran, koji je prinuđen da se suočava sa nezakonitom pomorskom blokadom koju sprovode Sjedinjene Američke Države - istakla je.
Takođe, Zaharova je naglasila da Rusija pozdravlja održavanje sastanka na visokom nivou u Teheranu 26. oktobra, između iranske strane i učesnika takozvanog Mekanskog pakta, dodavši da su konstruktivan dijalog među susedima, obnova međusobnog poverenja i uzajamno poštovanje bezbednosnih interesa od izuzetne važnosti.
- Upravo takav pristup predstavlja osnovu ruskog Koncepta obezbeđivanja kolektivne bezbednosti u zoni Persijskog zaliva, čiji je cilj da doprinese uspostavljanju nedeljive bezbednosne arhitekture u ovom strateški značajnom regionu, bez destruktivnog mešanja spoljnih faktora - poručila je Zaharova.
(RT Balkan)
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