RAT SUPERRAKETA NA NEBU! Zapad protiv Kine: Ko pobeđuje u okršaju Meteor-a, AMRAAM-a i PL-15?

TAKMIČENjE između MBDA Meteor, AIM-120 AMRAAM i kineskog PL-15 preoblikuje vazdušnu borbu proširujući udaljenosti na kojima lovci mogu da ugroze jedni druge i primoravajući komandante da preispitaju gde njihovi najvredniji avioni podrške mogu da deluju.

Foto: US NAVY

Međutim, odlučujuće poređenje je zahtevnije od samog postavljanja javnih podataka tri projektila o dometu jedno pored drugog, jer efikasnost rakete zavisi od uslova pod kojima je oružje lansirano, podržano i navođeno u konačni napad.

Raketa ispaljena iz brzog, visokoletećeg lovca na metu koja se približava ima znatno drugačiju zonu angažovanja od istog oružja lansiranog na niskoj visini na avion koji se već povlači.

Objavljeni maksimalni dometi stoga pružaju nepotpunu osnovu za procenu da li bi Meteor, AIM-120D ili PL-15 prevagnuli u stvarnom susretu.

Značajnija pitanja tiču se toga koliko energije preostaje blizu presretanja, da li je cilj primio upozorenje i da li napadačka snaga može da održi tačno praćenje kroz elektronske smetnje i odbrambeno manevrisanje.

Ti faktori direktno povezuju performanse rakete sa avionima za rano upozoravanje, radarima lovaca, softverom misija, bezbednošću komunikacija i obukom pilota.

Preko Tajvanskog moreuza, Južnog kineskog mora i Južne Azije, oružja velikog dometa mogu uticati na vazdušnu kampanju čak i kada ne unište avion, jer primoravanje protivnika da se okrene može prekinuti napad ili prekinuti njegovu podršku za ciljanje.

Tri porodice raketa ipak oličavaju različite inženjerske prioritete: Meteor naglašava kontinuirani pogon, AMRAAM kombinuje sukcesivna unapređenja sa velikim operativnim ekosistemom, a PL-15 jača kinesku sposobnost da se takmiči u vazdušnim angažovanjima velikog dometa.

Njihovo takmičenje je takođe dobilo industrijsku dimenziju, jer pristup zamenskim raketama, podršci za integraciju i aktuelnom softveru sve više određuje da li vazduhoplovstvo može da održi operacije nakon početnih sukoba.

Rezultat je takmičenje između kompletnih borbenih sistema čija se efikasnost ne može svesti na univerzalni rang pojedinačnih oružja.

Meteor: Zašto kontinuirani potisak ima značaja u završnici

Definišuća osobina Metora je njegov raketni motor sa promenljivim protokom (ducted rocket), koji se obično opisuje kao ramjet sa mogućnošću regulacije potiska, i koji koristi atmosferski kiseonik za održavanje sagorevanja nakon početnog ubrzanja rakete.

To razlikuje njegovu pogonsku arhitekturu od konvencionalnih raketnih oružja koja potroše impuls motora i potom se oslanjaju na uskladištenu energiju, upravljanje putanjom i aerodinamičku efikasnost.

Operativni cilj je očuvanje korisne energije za konačno angažovanje, kada se avion koji se brani može oštro okrenuti, spustiti u gušći vazduh ili ubrzati daleko od presretanja.

Te odbrambene akcije nameću dodatne zahteve raketi, jer skretanje stvara otpor, dok promena položaja cilja može zahtevati dužu putanju leta od prvobitno predviđenog rešenja za presretanje.

Kontinuirani potisak može pomoći Metoru da apsorbuje te kazne, čineći njegov pristup upravljanju energijom posebno relevantnim protiv ciljeva koji rano reaguju i agresivno manevrišu.

MBDA opisuje rezultujuću zonu bez izlaza (no-escape zone) kao znatno veću od one kod uporedivih oružja srednjeg dometa, iako javno dostupni podaci ne omogućavaju nezavisno, uporedno poređenje između Metora, AIM-120D i PL-15.

Zonu bez izlaza treba razumeti kao izračunatu oblast angažovanja u kojoj se procenjuje da cilju nedostaju dovoljne kinematičke opcije da pobegne oružju pod određenim pretpostavkama.

Ona ne garantuje uništenje, jer elektronske protivmere, greške u praćenju, aktiviranje protivmera i pouzdanost opreme ostaju zasebni uticaji na ishod.

Meteor kombinuje aktivni radarski tragač sa inercijalnom navigacijom u srednjoj fazi i dvosmernom podatkovnom vezom, što omogućava ažuriranje putanje oružja kako se angažovanje razvija.

Podatkovna veza je važna jer lovac može preći znatnu udaljenost između lansiranja i presretanja, što čini stari položaj cilja progresivno manje korisnim kao osnovu za terminalno zahvatanje.

Meteor je etabliran na Gripenu, Rafalu i Eurofighter Typhoonu, dok je MBDA-ov update iz decembra 2025. opisao dalji rad na integraciji sa F-35A i ranije letne testove na F-35B.

Ta razlika je značajna jer odobrenje na jednom avionu ne uspostavlja automatski operativnu dostupnost na drugom, posebno kada unutrašnje nošenje zahteva dodatna ispitivanja razdvajanja, strukture i softvera.

Za vazduhoplovstva koja procenjuju Meteor, pitanje nabavke se stoga proteže izvan pogona na standard aviona, radarske režime, inventar raketa i raspored integracije potreban za njegovu efikasnu upotrebu.

Njena najsnažnija odbranjiva tvrdnja je pogonska arhitektura osmišljena da poboljša energiju u završnici, a ne javno dokaziva superiornost u svakom mogućem angažovanju.

AIM-120D: Oružje koje se razvija, podržano velikim borbenim ekosistemom

Porodica AMRAAM ostaje centralna u zapadnom vazdušnom borbenom sistemu jer su sukcesivne verzije raketa integrisane na širok skup aviona i podržane kroz uspostavljenu infrastrukturu obuke, održavanja i testiranja.

Taj široki otisak porodice mora se razlikovati od konkretnog AIM-120D, jer posedovanje lovca kompatibilnog sa AMRAAM-om ne znači da vazduhoplovstvo ima varijantu D ili da je odobrilo svako kasnije unapređenje.

AIM-120D uključuje GPS-poboljšanu inercijalnu navigaciju, dvosmernu podatkovnu vezu i poboljšanja zone angažovanja, prema dokumentaciji američkog odbrambenog budžeta.

GPS-pomoć podržava navigaciju, a ne nezavisno obezbeđuje lokaciju manevrišućeg neprijateljskog aviona, koji i dalje zahteva informacije o cilju i performanse terminalnog tragača.

AIM-120D-3 uvodi Form, Fit, Function Refresh, ili F3R, ažurirajući elektroniku sekcije navođenja i podržavajući dalji razvoj softvera.

Testiranje Američkog vazduhoplovstva dokumentovalo je razvoj D-3, dok je Raytheon u septembru 2025. objavio da su probe na F-22 sprovedene u jesen 2024. postigle najduži poznati hitac AMRAAM-a iz lovca pete generacije.

Uz tu objavu nije pratila nikakva udaljenost, tako da ona pruža dokaz o kontinuiranom razvoju bez pouzdane numeričke osnove za poređenje sa Meteorom ili PL-15.

Šira implikacija je da opisivanje AMRAAM-a kao statičkog nasleđenog dizajna zamagljuje operativni značaj poboljšane obrade, softvera za navođenje i testirane integracije sa modernim avionima.

Raketa sa poznatim spoljašnjim dimenzijama može ostati suštinski različita u svojoj unutrašnjoj elektronici i softveru u odnosu na ranije proizvodne primere.

Nasuprot tome, borbeni rekord porodice AMRAAM ne može se koristiti za dodeljivanje verifikovane verovatnoće uništenja AIM-120D protiv određene savremene pretnje.

Vazdušno lansirana angažovanja takođe moraju biti odvojena od presretanja AMRAAM-a od strane NASAMS-a, jer zemaljsko lansiranje menja početnu dostupnu energiju i stvara drugačiji operativni kontekst.

Industrijska pozicija AMRAAM-a dodaje još jednu dimenziju, pri čemu RTX (Rajteon) izveštava o višegodišnjem ugovoru iz septembra 2026. vrednom do 20,7 milijardi dolara koji podržava proširenje proizvodnje ka najmanje 1.900 raketa godišnje.

Te cifre opisuju gornju granicu ugovora i planirani proizvodni kapacitet, a ne dokaz da je puna vrednost potrošena ili da je nameravani godišnji učinak već postignut.

Za operatere, strateška vrednost tog proširenja leži u dopunjavanju i dostupnosti, jer sofisticirana raketa pruža malo operativne koristi ako zalihe postanu previše oskudne da bi se održale osporavane patrole i ponovljena angažovanja.

PL-15: Kineski izazov velikog dometa zahteva pažljivu procenu

PL-15 je postao centralni element savremenog kineskog naoružanja lovaca, čineći sve težim za suprotstavljene snage da pretpostave da će zapadni avioni uživati prvu kredibilnu priliku za paljbu.

Njen značaj takođe leži u avionima i mrežama nadzora koje je podržavaju, jer oružje velikog dometa zavisi od pronalaženja cilja, održavanja njegovog praćenja i isporuke dovoljno tačnih ažuriranja.

Avioni kao što su J-10C, J-16 i J-20 postavljaju PL-15 u različite kombinacije radarskih sposobnosti, nosivosti, izdržljivosti i uočljivosti.

Oružje nošeno unutar aviona niske uočljivosti stvara drugačije taktičke mogućnosti od iste rakete nošene spolja na većem lovcu koji deluje sa obimnijom podrškom.

Javni opisi obično povezuju PL-15 sa dvoimpulsnim raketnim pogonom i AESA radarskim tragačem, ali detaljno vreme rada motora, performanse tragača i elektronska zaštita ostaju nedovoljno otkriveni za definitivni tehnički rang.

Dvoimpulsni motor može rezervisati zaseban period pogonskog leta za kasnije u angažovanju, iako se ne bi trebalo izjednačavati sa kontinuirano regulisanim pogonom Metora koji diše vazduh.

AESA tragač može ponuditi fleksibilnost elektronskog upravljanja snopom, ali sama oznaka ne utvrđuje njegov domet otkrivanja, otpornost na obmanu ili sposobnost da porazi određeni cilj niske uočljivosti.

Ti ishodi zavise od veličine antene, dostupne snage, dizajna talasnog oblika, obrade, geometrije angažovanja i protivmera cilja.

Tvrdnje koje domaćem PL-15 dodeljuju „efektivni“ domet od 200–300 kilometara zahtevaju poseban oprez, jer procena maksimalnog dometa nije ekvivalentna pouzdanoj udaljenosti angažovanja protiv upozorenog lovca.

Izvoznu konfiguraciju PL-15E takođe treba procenjivati odvojeno, jer se njene performanse ne mogu automatski tretirati kao identične savremenim kineskim domaćim oružjima. Efikasna investicija mora kombinovati adekvatne zalihe (stocks), realističnu obuku, podršku za elektronsko ratovanje (electronic warfare), dostupnost vazduhoplova i pristup softverskim standardima neophodnim za predviđenu misiju.

Kapacitet borbenog kompleta (magazine depth) je važan jer će neke rakete biti lansirane u nepovoljnim okolnostima, druge mogu biti neutralisane, a dodatna naoružanja mogu biti potrebna da bi se protivnik primorao na povlačenje od zaštićenog cilja.

Aranžmani snabdevanja takođe imaju geopolitičku težinu, jer zavisnost od isporučioca radi popune zaliha, odobrenja za integraciju i ažuriranja podataka o pretnjama može ograničiti brzinu kojom se operater prilagođava tokom krize.

Buduća naoružanja, uključujući američki program AIM-260, treba procenjivati kroz potvrđene prekretnice (milestones), a ne na osnovu pretpostavljenih performansi ili spekulativnih datuma uvođenja u službu.

Ista dokazana disciplina treba da se primeni i na predložena poboljšanja rakete Meteor, kao i na nove kineske projekte, čije same oznake ne potvrđuju operativnu sposobnost.

Meteor nudi karakterističan pristup održavanju pogona u završnoj fazi leta (endgame propulsion), AMRAAM kombinuje kontinuiranu modernizaciju sa ekstenzivnim ekosistemom podrške, dok PL-15 predstavlja ozbiljan izazov velikog dometa čija tačna konfiguracija i upotreba ostaju ključni za procenu.

Ratno vazduhoplovstvo u najboljoj poziciji da iskoristi ta naoružanja biće ono koje može da pretvori izviđanje i nadzor (surveillance) u blagovremene prilike za dejstvo, sačuva vođenje raketa pod ometanjem i održi dovoljan broj poletanja (sorties) i raketa kako bi protivnika držalo pod stalnim pritiskom.

defencesecurityasia.com

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