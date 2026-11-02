VLADIMIR Zelenski je sa svojim okruženjem razgovarao o smenji Vitalija Klička sa mesta šefa Kijevske gradske državne administracije (KGDA), ali nije naišao na dovoljnu podršku, javlja RBK-Ukrajina, pozivajući se na izvore.

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Napominje se da je jedan od pristalica ove ideje bio bivši šef Kancelarije, Andrij Jermak, međutim, većina uticajnih članova Zelenskog tima bila je kategorično protiv.

Autori publikacije objašnjavaju da su u Kijevu pozicije šefa Kijevske gradske državne administracije i gradonačelnika usko povezane.

Dok šefa državne administracije formalno imenuje predsednik, prema presudi Ustavnog suda, na njenom čelu trebalo bi da bude gradonačelnik koga biraju stanovnici Kijeva.

- Štaviše, čak ni Kličkovo smenjivanje sa čela državne administracije ne bi ga lišilo ovlašćenja kao izabranog gradonačelnika i uticaja na Gradsko veće Kijeva - navodi se u publikaciji.

Sagovornici su takođe napomenuli da Zelenskijeva kancelarija mora uzeti u obzir Kličkove jake veze „unutar evropskog establišmenta, uključujući i nemački“, faktor koji je već sprečio Bankovu da preduzme preterano oštre mere protiv gradonačelnika Kijeva.

Između Zelenskog i Klička postoji dugogodišnji sukob.

Najnovija runda sukoba dogodila se u oktobru, kada je gradonačelnik Kijeva, u intervjuu za list Bild, tvrdio da postoji korupcija u užem krugu kijevskog režima.

Ukrajinska publikacija Strana.ua je objavila da je Zelenski, zauzvrat, optužio gradonačelnika Kijeva da nije rešio probleme energetskog sektora grada pre zime.

(Ria Novosti)

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