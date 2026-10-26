BACIO BOMBU NA KOMŠIJE I RAZNEO IM STAN: Uhapšen manikir, svađa sa komšinicom eskalirala u eksploziju (FOTO)

U GRADU Obu, u Novosibirskoj oblasti u Rusiji, uhapšen je četrdesetogodišnji manikir, zaposlen u kozmetičkom salonu, koji je pokušao da raznese svoje komšije.

Foto: Printskrin/Telegram/@bazabazon

Kako navode ruski mediji, on je optuživao komšinicu da vodi "krek kuću", mesto gde dolaze ljudi kako bi konzumirali narkotike, i sa njom je već duže vreme bio u sukobu.

U eksploziji, koja se desila 21. oktobra uveče, povređene su dve osobe.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni je ušao u stan u ulici Boljšaja i unutra bacio eksplozivnu napravu.

U stanu su se u tom trenutku nalazile dvadesetdevetogodišnja žena i njen poznanik, star 30 godina.

Jedan od medija prenosi da su žrtve spavale, a da su vrata stana bila otključana.

Foto: Printskrin/Telegram/@bazabazon

Eksplozija je izazvala požar, muškarac je zadobio teške opekotine, a obe žrtve su hospitalizovane.

Iz suda je saopšteno da su preživeli zahvaljujući pravovremenoj medicinskoj intervenciji.

Prema navodima ovog kanala, osumnjičeni, identifikovan kao Jevgenij H, radio je u kozmetičkom salonu pod nazivom "Zlatna ribica".

U slobodno vreme je, navodno, tragao za mestima koja posećuju korisnici droga, ponekad uz pomoć istomišljenika, a zatim je o tome obaveštavao članove porodica tih osoba.

Muškarca su uhapsili pripadnici policije i Federalne službe bezbednosti (FSB).

Foto: Printskrin/Telegram/@bazabazon

Optužen je za pokušaj ubistva dve osobe, izvršen na način koji je predstavljao opasnost za javnost.

Gradski sud u Obu mu je 23. oktobra odredio pritvor.

Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta, tok istrage nadgleda Tužilaštvo Novosibirske oblasti.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz