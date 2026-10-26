BACIO BOMBU NA KOMŠIJE I RAZNEO IM STAN: Uhapšen manikir, svađa sa komšinicom eskalirala u eksploziju (FOTO)
U GRADU Obu, u Novosibirskoj oblasti u Rusiji, uhapšen je četrdesetogodišnji manikir, zaposlen u kozmetičkom salonu, koji je pokušao da raznese svoje komšije.
Kako navode ruski mediji, on je optuživao komšinicu da vodi "krek kuću", mesto gde dolaze ljudi kako bi konzumirali narkotike, i sa njom je već duže vreme bio u sukobu.
U eksploziji, koja se desila 21. oktobra uveče, povređene su dve osobe.
Prema navodima istražitelja, osumnjičeni je ušao u stan u ulici Boljšaja i unutra bacio eksplozivnu napravu.
U stanu su se u tom trenutku nalazile dvadesetdevetogodišnja žena i njen poznanik, star 30 godina.
Jedan od medija prenosi da su žrtve spavale, a da su vrata stana bila otključana.
Eksplozija je izazvala požar, muškarac je zadobio teške opekotine, a obe žrtve su hospitalizovane.
Iz suda je saopšteno da su preživeli zahvaljujući pravovremenoj medicinskoj intervenciji.
Prema navodima ovog kanala, osumnjičeni, identifikovan kao Jevgenij H, radio je u kozmetičkom salonu pod nazivom "Zlatna ribica".
U slobodno vreme je, navodno, tragao za mestima koja posećuju korisnici droga, ponekad uz pomoć istomišljenika, a zatim je o tome obaveštavao članove porodica tih osoba.
Muškarca su uhapsili pripadnici policije i Federalne službe bezbednosti (FSB).
Optužen je za pokušaj ubistva dve osobe, izvršen na način koji je predstavljao opasnost za javnost.
Gradski sud u Obu mu je 23. oktobra odredio pritvor.
Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta, tok istrage nadgleda Tužilaštvo Novosibirske oblasti.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz
Preporučujemo
MINISTRI ODBRANE "E5" U PARIZU: Ukrajini stiže dugoročna pomoć, ovo niko nije očekivao
26. 10. 2026. u 09:26
ISTORIJA OVO NE PAMTI: Cene gasa u Evropi prvi put od 2022. drastično premašile
26. 10. 2026. u 09:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)