DRVEĆE PALO TOKOM OLUJE I UBILO DVOJE LJUDI: "Boelo" napravio haos, više od 800.000 domaćinstava bez struje (VIDEO)

NAJMANjE dve osobe su poginule, a dve su povređene u oluji u Velikoj Britaniji tokom vikenda kada je na njih palo drveće.

Credit: Mark Ferguson / News Licensing / Profimedia

Kako prenose mediji, poginuli su 60-godišnji muškarac u Škotskoj i muškarac u dvadesetim godinama u severnom Londonu u nedelju usled pada drveća, dok su dve žene povređene zbog pada stabala u Škotskoj.

U Britaniji je oluja, druga za poslednja tri dana, počela da jenjava, preneli su britanski mediji.

Međutim, britanska meteorološka služba izdala je novo upozorenje na jak vetar nakon što je oluja "Boelo" pogodila Veliku Britaniju, donoseći udare vetra do 135 kilometara na sat i obilne padavine koje su dovele do poplava, dok je oko 800.000 domaćinstava ostalo bez struje.

(Kurir)

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